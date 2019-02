Elever lærer børn: Robotspil gør teknologi til leg

5. klasse-elever fra Paarup Skole har gennem de seneste to måneder udviklet interaktive spil med robotter. Spillene skal føre dagplejebørn ind i den teknologiske dannelse gennem leg og naturlig nysgerrighed.

Lige børn leger bedst. Og netop leg er sat i højsædet. En gruppe 5. klasse-elever fra Paarup Skole er i gang med de sidste forberedelser inde bag den lukkede dør på legestuen Sophus i Bolbro. Dagplejebørnene ved ikke hvad, der skal ske, men de er tydeligt spændte. Noget er nemlig ikke som det plejer. De små børn gør store øjne, da en masse elever kommer ud af den mørklagte stue. Det er her at dagens højdepunkt udspilles. Der skal leges med robotter. Siden den 11. december har eleverne fra Paarup Skole arbejdet intenst for at skabe lærerige spil med brug af robotter og programmering. Spillene varierer mellem alt fra skattejagt og rumrejser, til tur i skoven og forståelse af frugt og farver. Alt sammen udfoldet på dagplejens store Wizefloor, der fungerer som en stor tablet på gulvet. I spidsen for børnenes projekt, står deres underviser og projektleder for samarbejdet mellem de to institutioner, Frederikke Schødt. Hun er super stolt over dagens fernisering og børnenes indsats. - Vores ambition er at få åbnet op for teknologiforståelsen på en sjov og lærerig måde. Der ligger utrolig meget udvikling hos vores elever ved netop at lade dem udvikle til mindre børn. Og dagplejebørnene får også en masse ud af det, så det er jo ren win-win, fortæller hun. Frederikke Schødt er desuden overbevist om, at netop denne form for projektskabelse giver børnene nogle kompetencer, der bliver uundværlige i det fortsat-udviklende, teknologiske samfund. - Et projekt som det her har enormt potentiale. Projektorienteret arbejde, innovationstænkning, følelsen af ansvar og ejerskab klæder vores elever på til videre uddannelse. Desuden er de pavestolte af, hvad de har produceret - og det er jeg som underviser også, siger Frederikke Schødt.

Børnene i robotbyen Projektet Børnene i robotbyen, er en satsning fra Odense Kommune, der skal uddanne børnene imod betjening og innovation af robotteknologi i Odense, der længe har satset på at blive førende inden for robotter.Projektet har som mål at stimulere børnenes nysgerrighed, styrke deres samarbejdsevner, lysten til at skabe og naturligvis give dem teknologiske kompetencer.



Med i projektet er også en lang række af byens førende it-og robotvirksomheder, der har indgået samarbejde med mange af byens skoler og børnehaver.



Projektet bygger på tanken om, at teknologiforståelse og digital dannelse skal være en del af alle børn og unges liv i Odense Kommune.

Det har været et tæt samarbejde mellem dagplejebørnene og eleverne fra Paarup Skole. Der har været gensidig læring.Foto: Nils Svalebøg

En del af en større plan Der hviler seks stolte øjne på samspillet mellem de ældre og yngre børn. Med til ferniseringen er nemlig Paarup Skoles skoleleder, Tina Skelgaard, skolens souschef Thomas Dollerup Larsen og leder af Dagpleje Vest, Svend Besser Degn. De tre er mere end tilfredse med, hvordan dagen forløber. Robotspillene er en del af Odense Kommunes større udspil om at blive et af landets førende byer inden for robotteknologi. Projektet "Børnene i robotbyen" har til formål at klæde kommunens børn og unge på til at blive teknologisk indfødte. - Der er enestående muligheder for læring i vores fælles projekt. Pitching er en del af tidens ånd og det kræver sit for en 5. klasse-elev at skulle forklare tingene, så en toårig kan forstå det, siger souschef Thomas Dollerup Larsen. Dagens fernisering ser alle parter som en succes, og de håber derfor, at få lov til at gøre det til en årlig gentagende begivenhed.

Hvordan forklarer man spilleregler for dagplejebørn? Den opgave klarede eleverne fint med masser af indlevelse.Foto: Nils Svalebøg

Et tidligt forspring Det er ikke blot eleverne fra Paarup Skole, der har fået noget ud af dagen. Dagens mindste deltagere har også taget godt imod de mange spændende, teknologiske input, de har modtaget. Ifølge dagplejepædagogen på legestuen, Gitte Neerfeldt Løv, kan leg og læring med teknologien på denne måde sætte børnene foran deres jævnaldrende, når det kommer til deres kommende skoletid. - Jeg tror, den teknologiske forståelse børnene får her, kan give dem et tidligt forspring, når de skal i skole. Det kan sagtens tænkes, at børnene samtidig bliver mindre bange for at fejle, da de gennem deres nysgerrighed med teknologien bliver mere selvstyrende., siger hun. De fem nye robotspil vil blive en fast del af dagplejens lejetilbud og de små teknologiske pionerer ser godt tilfredse ud med det.

Projektleder Frederikke Schødt er godt tilfreds med børnenes spændende produkter. Hun håber at alle parter har fået det fulde udbytte ud af samarbejdet. Foto: Nils Svalebøg

Nysgerrigheden fejlede ikke nåede da de små dagplejebørn indtog deres wizefloor. Foto: Nils Svalebøg