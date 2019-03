Elever fra Søhusskolen hjælper de vilde bier

Søhusskolen er velsignet med spændende og varieret natur i de nære omgivelser. I den kommende tid vil 5.- og 6.-klasses-eleverne have ekstra fokus på naturen tæt på deres skole. De er nemlig gået i gang med et projekt, der skal hjælpe de vilde bier i området.

Netop bierne er i deres rolle som bestøvere helt essentielle for en rig og varieret natur, og derfor blev en henvendelse til Søhusskolen fra foreningen Vilde Bier i Danmark taget godt imod.

Lærer Kim Lynbech fortæller, at henvendelsen fra foreningen passede fint ind i en tid, hvor bæredygtighed fylder mere og mere i elevernes bevidsthed.

- Det skal vi selvfølgelig også følge op på som skole, siger han.

Så onsdag, elevernes ugentlige fordybelsesdag, begyndte projektet, der hedder "Byg et bi-hotel og hjælp de vilde bier".

Willy Retsvig fra Vilde Bier i Danmark var manden, der klædte eleverne teoretisk på med viden om bestøvning, nektar og pollen med mere. Og om hvor vigtige bierne er for naturen som sådan, idet det jo er dem, der sørger for, at planterne breder sig, og dermed for frugter og frø til naturens fødekæder.