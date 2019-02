Elev ved gymnasieindsamling: Det har givet mig så meget

Odense: Endnu en vellykket Danmarksindamling er ovre og Tietgen Handelsgymnasium er atter engang det gymnasium med det størstindsamlede beløb.

En af de elever, der har været med til at bidrage til det flotte resultat, er Jonas Møller Andersen fra klasse 206. Han læser blandt andet innovation og så masser af potentiale i netop de rammer, som skolen satte for indsamlingsdagen.

- At vi har fået lov at planlægge dagen, præcis som vi selv ville, har gjort det muligt for mig at inddrage mange af de innovative redskaber fra undervisningen ind i en mere kreativ form for indsamling. Dermed gik den skemafrie dag for mig op i en højere enhed. Det har givet mig så meget, fortæller han.

Til årets indsamling tog han udgangspunkt i sit eget fritidsjob som tjener på Restaurant MARV i Odense. Her fik Jonas Møller Andersen arrangeret, at folkene bag restauranten kom til skolen med en masse tilberedte retter, to køkkencheffer og en litauisk sanger, der underholder i restauranten. Alt sammen var med til at sørge for en helt særlig oplevelse for alle, der besøgte handelsgymnasiet for at bidrage til indsamlingen.

- Jeg ser det jo som et kæmpe win-win, at jeg både kan koble teori fra undervisning sammen med lidt reklame for restauranten, griner Jonas Møller Andersen.