Ekstrem makeover: Fra værksted til restaurant

Historien om, hvordan et autoværksted på Østerbro i Odense blev forvandlet til en anmelderrost restaurant, begynder med en fortælling fra den anden side af Atlanten.

- Nogen, jeg kender, havde været i New York. De gik rundt nede på havnen i Brooklyn om aftenen. Det var mørkt, og området var lidt skummelt. Pludselig kom de frem til det sted, de søgte. En stor lagerbygning dækket af grafitti og med en rød dør. Umiddelbart ikke et sted man har lyst til at gå ind, men da de åbner døren, træder de ind i en kæmpe restaurant med plads til flere hundrede mennesker med en fantastisk atmosfære og god mad. Det er det, vi gerne vil lave i miniformat her i Odense, fortæller Christoffer Schärfe, køkkenchef og medindehaver af Restaurant ARO:

- Du kender det jo godt, når du har været ude at rejse. Du går rundt og leder efter et sted at spise, og så finder du ved et tilfælde et fantastisk sted, du ikke havde regnet med, inde i en baggård, hvor maden og stemningen er helt i top. Man kunne sikkert have fundet et andet sted og fået lige så god mad, men opdagelsen giver bare noget ekstra til oplevelsen.

Folkene bag ARO, som ud over Christoffer Schärfe tæller Bjørn Jacobsen og Michael Madsen, har da heller ikke gjort det nemt at finde restauranten. Placeret mellem smedeværksteder og el-installatører er det eneste pejlemærke, som kan ses fra gaden, et skilt til ARO Maskinfabrik. Jeg drejer ind og parkerer bilen, blot for at konstatere, at jeg er kørt forkert. Restauranten ligger lige ved siden af.

- Der er selvfølgelig nogle, som bliver lidt irriteret over, at de er kommet til at parkere inde ved siden af, men det er min oplevelse, at langt de fleste synes, at det er meget sjovt. Det her med at skulle lede lidt efter restauranten. Og at de, når de træder indenfor, tænker: Hold da op et fedt lokale, siger Christoffer Schärfe.

- Man kan næsten se det i ansigtet på gæsterne. Når de kommer ind, er de på usikker grund. Hvad skal der ske nu, hvad er det her for noget? Og så føler man lidt, at man som vært har dem i sin hule hånd og kan give dem en stor oplevelse, fortæller restaurantindehaveren begejstret.