Ekstra tilsyn på vej: Minister vil til bunds i sagen om dødsfald på Botilbuddet Fangelvej

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) ser med stor alvor på sagen fra Botilbuddet Fangelvej, hvor en 50-årig kvinde blev fundet død på sit værelse. Formentlig af medicinforgiftning.

Ministeren har skrevet på Twitter, at hændelsen skal undersøges til bunds, og at Styrelsen for Patientsikkerhed er på vej med et ekstra tilsyn hos Odense Kommune. Det sker for at sikre, at regler og retningslinjer er klare nok.

Rådmand Søren Windell (K) er ikke overrasket over, at Styrelsen for Patientsikkerhed varsler et ekstra tilsyn:

- Det er helt forventeligt, at der kommer det, der hedder et reaktivt tilsyn i sådan en sag her. Det er der ikke noget odiøst i. Der er helt almindeligt for at sikre, at alle procedurer er fulgt. Vi hilser det kun velkomment, siger rådmanden, der ligesom kommunens ældrechef ikke ser grund til at kritisere ledelsen.

- Ministeren nævner specifikt, at spørgsmålet er, om ledelsen har sikret klare nok retningslinjer og procedurer. Hvad siger det dig?

- Der er ingen tvivl om, at vi her har at gøre med en minister, der tager medarbejdernes synspunkt. For mig handler det først og fremmest om borgerne. Det er dem, vi er sat til at passe på. Her er medarbejderne sekundære. I det materiale kommunen har sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed er der ikke noget, der peger på, at ledelsen har begået fejl.