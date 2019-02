Ekstra medarbejdere på arbejde og 4000 gæster hos Jernbanemuseet: - Det er dyrt at afholde det her. Men vi er ikke sat i verden for at tjene penge

For Danmarks Jerbanemuseum kræver vinterferien meget forberedelse, ekstra ansatte på arbejde og et højt antal gæster. Noget, der koster, men skaber glæde hos blandt andre Kristian og Erik Versterbæk på fem år. Et vinterferiebesøg på museet er fast tradition for dem.

Et område, der i ventetiden på damplokomotivet er blevet brugt flittigt af de to drenge, der har kørt legetøjstog op ad stejle bakker - med lidt hjælp fra far.

Traditionen tro er det gamle damplokomotiv på Dannebrogsgade ved at futte langsomt afsted ud af skinnerne. For Kristian er det en fast rutine sammen med sin far og femårige bror - Erik - at køre en tur med Danmarks Jernbanemuseums damplokomotiv i vinterferien. Det fortæller Kristian og Eriks far.

Jesper Vesterbæk og de to drenge - Kristian og Erik på fem år - er særligt glade for museet med de mange tog, fordi "der er plads til børnene" ifølge Jesper Vesterbæk. Foto: Michael Bager

Ikke helt billigt

De to børn og deres far er blandt de omkring 4.000 gæster, der besøger Jernbanemuseet i løbet af vinterferien ifølge museets egne tal fra tidligere år. Det større antal gæster og aktiviteter på museet betyder også, at der er tre gange så mange medarbejdere på arbejde som i "normale" hverdage ifølge museet. Også i ugerne op til har der været ekstra at se til for de ansatte. Der er blevet planlagt og gjort klar til de forskellige aktiviteter.

For Jernbanemuseet på Dannebrogsgade har årets ferier stor betydning, fortæller museumsdirektøren.

- Højsæsonerne er vigtige for os. Det ekstra billetsalg er helt afgørende, siger Steen Ousager og erkender dog, at det - med forberedelsestiden og højere lønudgifter grundet de ekstra ansatte - er begrænset, hvor meget det gavner økonomisk.

- Det er dyrt at afholde det her. Men vi er ikke sat i verden for at tjene penge. Vi her for at sikre den gode oplevelse og et indblik i historien, siger direktøren.