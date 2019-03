Odense Kommune har en lidt anden styreform end de fleste andre kommuner i Danmark. I 93 af landets kommuner har man såkaldt udvalgsstyre, mens Frederiksberg, Aalborg, København og Odense har mellemformstyre. I Aarhus har man magistratstyre, som med lidt variation ligner mellemformstyre.

Mellemformstyret betyder, at der i spidsen for hver forvaltning sidder en fuldtidspolitiker, som samtidig med sit politiske fokus også er administrativ leder for pågældende forvaltning. Rådmændene, som de hedder i Odense, tilhører ikke nødvendigvis det siddende flertal.

Nu opfordrer børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen til at se på, om der er det rigtige antal forvaltninger i Odense - og om der eventuelt kan spares penge ved at skære en fra.

Af og til debatteres det desuden, at det er en dyr styreform, og af en Rambøll-rapport fra 2014 lavet for Københavns Kommune fremgik det, at København kunne effektivisere for omkring 170 millioner kroner ved at skifte styreform. Tallene var dog stærkt omdiskuterede, og rapporten resulterede ikke i en ændret styreform.

Lektor på Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet Niels Opstrup mener, at det er højst usikkert, om der er penge at spare ved at skifte styreform.

Der vil eventuelt være nogle lønninger at spare, men ikke væsentlige beløb, vurderer han.

- Under alle omstændigheder mener jeg, at det ville være forkert at lade snævre økonomiske hensyn afgøre, hvordan man indretter det kommunale styre. Her er det vigtigere at lade større demokratiske hensyn råde, siger Niels Opstrup.