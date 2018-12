Eksisterende arkitektskoler: Ikke klogt med endnu en skole

- Og skulle man så tænke, at en løsning ville være eksempelvis at lægge en af afdelingerne i Odense for at sprede undervisningen, ville jeg sige, at det er den tredje grund til, at det ikke er en god idé. Netop synergien mellem specialerne er utrolig vigtig for fagligheden, ligesom det er vigtigt for de studerende at få det, jeg kalder en "holistisk uddannelse". Min holdning er, at man bliver en bedre byplanlægger eller en god møbelarkitekt, hvis man kender alle fagets sider.

- For det første skal uddannelsen bygge på forskning, og det er ikke noget, man bare lige etablerer - det tager mange år. For det andet er vores forskellige specialer - for eksempel det, der handler om møbelarkitektur og det, der handler om byplanlægning - i forvejen relativt små afdelinger med få dygtige undervisere. Hvis disse specialer skal deles yderligere op, bliver der problemer med kvaliteten.

Hun mener, at uddannelser anno 2018 er for komplekse og forskningsfunderede til, at man bare åbner en ny skole.- Der er mindst tre grunde til, at det ikke er en god idé at etablere en ny, ekstra uddannelse i Odense, siger hun.

Der er ganske rigtigt mangel på arkitekter i Danmark, men problemet bør ikke løses ved at åbne en ny arkitektskole i Odense, som Byforeningen for Odense foreslog i Fyens Stiftstidende lørdag. Sådan siger Lene Dammand Lund, der foruden at være arkitekt også er rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

I lørdagens udgave af Fyens Stiftstidende foreslog Byforeningen for Odense, at man opretter en arkitektskole i byen. Med en skole vil der komme mere fokus på arkitekturen i Odense, og det ville blive lettere at skabe et miljø i byen, der kan højne bevidstheden om hvordan Odense skal forme sig. Forslaget mødte opbakning fra den radikale rådmand Susanne Crawley Larsen, der også ønsker at byen får en stadsarkitekt.

Rektor Lene Dammand Lund, der står i spidsen for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Foto: Arkitektskolen i København

Invitér studerende til Odense

Lene Dammand Lund glæder sig over, at Byforeningen har bemærket sammenhængen mellem arkitektskolerne og de byer, de holder til i. Og hun er heller ikke uenig i betragtningen i, at det er lettere at få gavn af dem man uddanner, hvis det sker i ens egen by.I stedet for at sprede skoler ud til andre byer eller - som det sker med Danmarks Radio eller styrelser under ministerier - at placere forskellige afdelinger over hele landet, opfordrer hun i stedet Odense Kommune til at henvende sig til Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering for at komme i dialog med nogle af de studerende.

- Vi tager faktisk ofte ud i resten af landet i forbindelse med kommende planlægning og revitalisering. For eksempel var i sommer på adskillige øer i det sydfynske øhav for at undersøge, hvordan man fremover kan se på øer på en ny måde. Jeg vil da gerne invitere Odense Kommune til at søge et lignende samarbejde med os, siger hun.

På Aalborg Universitet er Hans Jørgen Andersen leder af Institut for Arkitektur og Medieteknologi, der er en civilingeniør-uddannelse med speciale indenfor arkitektur og design. Og han kan godt forstå Byforeningens idé og ønske. Også selv om han hverken mener, der er behov for flere uddannelsespladser eller at konkurrence vil løfte uddannelsesniveauet.

- Nej, vi konkurrerer i forvejen inden- og udenlandsk. Og selv om arkitektuddannelse sætter sig spor i den by, den er i, stopper vores udsyn ikke ved Aalborgs grænser, tværtimod, siger han.

Det er ikke lykkedes at få kontakt med rektor for Arkitektskolen i Aarhus, Torben Nielsen.