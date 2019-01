Med åbne arme og døre, Facebook-opslag og tæt samarbejde med områdets daginstitutioner forsøger Ejerslykkeskolen at blive det naturlige skolevalg i lokalområdet. Den kamp og den fortælling var et større følge af nationale skolefolk i denne uge forbi Ejerslykke for at lytte til.

De medfølende suk og undrende blikke var mange, da Line Øberg og hendes mand som nytilflyttede valgte den lokale folkeskole til.

- Har I slet ikke hørt om skolens ry? Har I set tosprogsprocenten?

- Der gik lidt af en prås op for os. At man her i kvarteret tidligt skrev sine børn op til fri- og privatskoler, fortæller Line Øberg.

Men hun ville det anderledes for sine børn, hun ville det lokale fællesskab og søgte folkeskolens mangfoldighed i bestræbelserne på at få robuste og tolerante børn.

Derfor er hendes søn og hendes datter begge elever på Ejerslykkeskolen. Nu i henholdsvis 7. og 2. klasse.

- Vi rankede ryggen - og havde jo heller ikke plads andre steder - og er blevet mødt af høj faglighed, kompetente undervisere og kæmpe imødekommenhed, konstaterer Line Øberg.

Men hun lægger slet ikke skjul på, at det koster en ekstra portion forælderknofedt at sikre fællesskabet og trivslen, at lave legeaftaler og hyggearrangementer også for forældre på en skole, hvor mere end halvdelen af børnene er tosprogede, og hvor skoledistriktet rummer både en ghetto og dyre villaer i Odense M.

- Jeg er en ukuelig optimist og stædig naiv. Og det kræver det at være forælder på Ejerslykkeskolen. Der er stor diversitet fagligt og socialt, og det giver en misundelsesværdig mulighed for at at møde børn på tværs af sociale og kulturelle skel. Men der er også en konstant tvivl og uro i maven som forældre, og man trækker et stort læs, understreger hun.