Ejeren er fundet: Nu skal sunket kutter væk

Det er omsider lykkedes at finde frem til ejeren af kutteren Vestkapp, der sank først i juli i Odense Havn.

- Ejeren af skibet har fået et påbud. Han har resten af denne uge til at fjerne skibet, fortæller Heine Risom, funktionsleder for Park og Vej i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

- Fjerner ejeren ikke kutteren, vil den blive fjernet af Odense Kommune, og ejeren kommer til at betale regningen, tilføjer han.

Nær kutteren Vestkapp ligger skibet Laura, der ser ud til også at kunne trænge til en kærlig hånd.

- Måske vil vi kigge på nogen af de andre skibe i havnen, siger Heine Risom.

Ved siden af den sunkne kutter driver englænderen Tim South på hedebølgens sidste dag rundt med bar mave, mens et par gule svømmefødder driver det primitive "fartøj" frem.

Tim South arbejder som pilot, men holder lige nu ferie. Han har har boet 15 år i Danmark, de tre i Odense, hvor han har to sønner.

Tim South synes, det danske sommervejr og det sunkne skib er fantastisk:

- Måske er jeg en skør englænder. Jeg nyder at padle rundt i havnen lige uden for min bolig, kigge på det sunkne skib og nyde varmen.