Klokken lidt over midnat natten til lørdag opdagede en nabo til en villa på Højmarksvej i Bolbro, at der foregik noget mistænkeligt i naboejendommen.

Anmelderen vidste, at hans naboer sov på første sal, men kunne se aktivitet i husets stueetage. Han valgte derfor at tilkalde politiet, og en patrulje kunne kort tid efter anholde en 45-årig mand fra Odense, der er i færd med at berige sig i huset.

Manden har tilbragt natten i arresten i Odense og lørdag morgen vurderes det fortsat, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.