Ejer af omstridt entreprenørfirma blev selv svindlet: - Jeg vil aldrig glemme det

I samme periode som Pia Bolander Andersen havde en større gruppe polske arbejdere boende ulovligt i en erhvervsbygning tæt ved et farligt kemilager hos Årslev Entreprenørforretning og selv kørte rundt i milliondyre biler, lavede hun optagelser til et tv-program om mennesker, der er blevet svindlet.

- Jeg vil aldrig nogensinde glemme det her. Det kan jeg ikke, fordi det er så forfærdeligt. Sådan lyder indgangsreplikken fra ejeren af Årslev Entreprenørforretning, Pia Bolander Andersen, i et tv-program om ofre for svindlere, der er blevet sendt og genudsendt på DR2. Pia Bolander Andersen og hendes mand Ole Mørk Andersen har siden starten af februar igen og igen afvist at svare på spørgsmål om deres indlogering af en større gruppe polske arbejdere tæt ved et potentielt farligt kemikalielager, ligesom de heller ikke har villet kommentere deres mulige medvirken til at få bortskaffet tonsvis af kemikalier fra ejendommen i Seden. Når det handler om det svindelnummer, som Pia Bolander Andersen og hendes mor blev udsat for tilbage i 2010, har hun været anderledes meddelsom. I oktober 2018 stod Pia Bolander Andersen frem i en stor artikel i ugebladet Alt for damerne, efter at sagerne om svindleren Mads Andersen først var blevet oprullet i podcast-serien "Man kan aldrig vide" på Radio24syv. Og allerede inden da - midt i august 2018 - kunne man på tv se Pia Bolander Andersen være hovedpersonen i programmet "Forført af en svindler" på DR2 med værten Anna Thygesen, der selv blev ført bag lyset, da hun var kæreste med den senere svindeldømte byggematador Kurt Thorsen. Optagelserne blev lavet i foråret og sommeren samme år, og dermed er der sammenfald med det tidspunkt, hvor Pia Bolander Andersen samtidig hyrede polske arbejdere og indkvarterede dem under ulovlige og potentielt farlige forhold i Odense-forstaden Seden for at de kunne arbejde for hendes firma Årslev Entreprenørforretning. Et firma som i øvrigt midt i marts gik konkurs og efterlod sig en gæld på op imod ni millioner kroner, herunder over to millioner i manglende momsbetalinger.

Jeg vil aldrig nogensinde glemme det. Det kan jeg ikke, fordi det er så forfærdeligt, men jeg kan godt lade være med at tænke på det. Jeg kan godt abstrahere fra det. Det må ikke ødelægge noget. Der er sket meget med mig siden dengang. Pia Bolander Andersen i tv-programmet "Forført af en svindler"

Kemikaliesagen i én sætning Siden starten af februar har avisen kunnet afsløre, at der mangler at blive redegjort for 39 ton kemikalier, der tilsyneladende er forsvundet efter virksomheden Printlines konkurs i slutningen af 2016, mens de tilbageværende 31 ton kemikalier er blevet håndteret særdeles lemfældigt og opbevares lige ved siden af erhvervslokaler, hvor virksomheden Årslev Entreprenørforretning i månedsvis havde en større gruppe polske arbejdere boende.

Anna Thygesen (tv.) og Pia Bolander Andersen tager i forbindelse med tv-programmet til den græske ferieø Kos, hvor Mads Andersen charmerede sig ind på Pia Bolander og hendes mor tilbage i 2010. Foto: Pipeline Production/DR2

Bedraget på græsk ferieø Programmet handler om Pia Bolander Andersens møde med storsvindleren Mads Andersen tilbage i 2010. Pia Bolander møder ham første gang på værtshuset Havhesten i Odense. De falder i snak og Mads Andersen får Pia Bolanders telefonnummer. Fire måneder efter ringer han til Pia fra Odense Arrest og spørger, om han må ringe til hende, når han bliver løsladt. Det må han gerne, og da han en rum tid efter er blevet løsladt fra en voldsdom, aftaler han at møde Pia til en kop kaffe hjemme hos hende. Da de mødes, fortæller Pia Bolander, at hendes mor og bonusfar er rejst til Kos, og det bliver starten på bedraget. Umiddelbart efter mødet i Pias hjem flytter Mads Andersen ind, og blot en uge efter tager de til Kos på Pias regning.

Velformuleret og empatisk I programmet er Anna Thygesen taget tilbage til Kos med Pia Bolander Andersen, der fortæller, hvordan Mads Andersen skruer charmen på, da de mødes med hendes mor og bonusfar. - Han var velformuleret, veltalende og empatisk. Han virkede som en forretningsmand, der havde styr på tingene, fortæller Pia Bolander i programmet. I løbet af opholdet på Kos fortæller Pia Bolander Andersens mor om sine overvejelser om at sælge sit hus og det ender med, at Mads Andersen tilbyder at købe det for 1,5 millioner kroner. - Kunne du ikke have lugtet lunten dér, spørger Anna Thygesen i programmet. - Nej, det kunne jeg ikke. Han var forretningsmand, havde et solidt tømrerfirma i Norge og sagde, at han havde fem-seks millioner kroner på kontoen. Så nej, jeg lugtede ikke lunten. Vi så det ikke komme. Han lavede et billede omkring sig selv som en forretningsmand, som vi kunne stole på, svarer Pia Bolander Andersen.

Snød sig til friværdi Dagen efter at de er kommet tilbage til Danmark, går Mads Andersen og Pia Bolanders mor i banken for at få styr på huskøbet, men i stedet ender mødet med, at Mads Andersen får overført friværdien i huset - ifølge programmet 216.800 kroner - til sin egen konto. Pia Bolander og hendes mor aner dog stadig ikke uråd, og det er først, da Pia og Mads senere vender tilbage til Kos, at det efterhånden går op for hende, at hun selv og hendes mor er blevet svindlet. Turen ender derfor med, at hun betaler for en returbillet til Mads Andersen, der er uvidende om, at politiet venter på at arrestere ham tilbage i Danmark.

Fængslet for svindel Mads Andersen ender med at få en dom for svindel på et år og tre måneders fængsel. De mange penge fra friværdien ser Pia Bolanders mor dog aldrig igen. Anna Thygesen fortæller, at Mads Andersen i retten forklarer, at han har haft brug for hjælp, og at han har følt sig svigtet hver gang, han har fortalt om sine problemer. - Han er simpelthen offer. Det er rigtig synd for ham. Det er alle andres skyld. Jeg synes, at jeg har hørt det hele før, siger Anna Thygesen.

Vil aldrig glemme det Programmet slutter med Pia Bolander Andersens refleksioner over, hvordan sagen både påvirkede hende og hendes mor, der døde nogle år efter. - Fra mødet med Mads og en del år frem led jeg under det. Jeg lod mig selv lide under det, kan man sige. Jeg kunne ikke komme mig over, at han kunne finde på det, siger Pia Bolander og fortsætter: - Jeg vil aldrig nogensinde glemme det. Det kan jeg ikke, fordi det er så forfærdeligt, men jeg kan godt lade være med at tænke på det. Jeg kan godt abstrahere fra det. Det må ikke ødelægge noget. Der er sket meget med mig siden dengang, siger Pia Bolander som det sidste i programmet. Programmet "Forført af en svindler" kan ses her.