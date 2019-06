Eftersøgt med drone i nat: 12-årige Amina er stadig ikke fundet

Odense: Tirsdag formiddag forlod den 12-årige Amina Odense Universitetshospital, og siden er hendes færden ukendt. Fyns Politi efterlyste tirsdag aften pigen, som ikke vurderes at kunne klare sig selv af helbredsmæssige årsager.

Natten til onsdag så det ud til, at efterlysningen havde givet resultat.

- Vi har haft en henvendelse i nat, som var konkret. Den gjorde, at vi var ude i Odense Syd, hvor vi ledte med både en hundepatrulje, en almindelig patrulje og en drone. Men desværre uden held, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Milan Holck.

Den 12-årige pige, som altså stadig efterlyses, er 151 centimeter høj og meget tynd. Hun var klædt i sort tøj, oplyser Fyns Politi.

Politiet skønner, at hun har valgt at søge mod den sydlige del af Odense, fordi hun har relationer i den del af byen.

- Men vi tror samtidig ikke, at hun vil vælge at gå ad de store veje, tværtimod vil hun formentlig tage mindre veje og forsøge at gemme sig lidt. Vi er bekymrede for hendes tilstand, sagde vagtchefen hos Fyns Politi tirsdag aften.

Politiet vil fortsat gerne have henvendelser fra borgere, der kan have set pigen eller have andre oplysninger til hjælp i sagen. Politiet kan kontaktes på telefon 114.