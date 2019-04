Efterforskningsleder om militærhjælp: - Det kan virke voldsomt, men det er nødvendigt for efterforskningen

Det sker kun sjældent, at Fyns Politi får assistance fra militæret til at lede efter spor. Men nye informationer har gjort det nødvendigt at få undersøgt områderne i Vollsmose grundigt for små metalfragmenter, fortæller efterforskningslederen, vicepolitiinspektør Anders Sims-Nielsen.

Du udtaler i pressemeddelelsen, at det i så alvorlig en sag er afgørende, at jeres efterforskning står så stærkt som muligt. Har I behov for at stå stærkere, fordi der er tvivl om, hvorvidt bevisbyrden kan løftes?

- Det kan jeg ikke sige. Men vi får hele tiden oplysninger ind, som vi skal kvalificere af hensyn til efterforskningen. Og så opstår der nogle gange behov for at gå i en bestemt retning og undersøge noget. Og vi har skønnet, at det her tiltag var værd at give en chance.

- Vi var derude indledningsvist og foretage undersøgelser og indsamle informationer, efter der blev skudt. Men vi får løbende informationer, som vi skal have kvalificeret og valideret. Og det har godtgjort, at vi har kunnet få assistance fra Forsvaret, som vi anvender i dag. Rent praktisk og efterforskningsmæssigt blev det planlagt til i dag, og derfor sker det først nu.

I forbindelse med aktionen er et træ blevet fældet. Det er sandsynligvis for at sikre spor, som nu skal undersøges, lyder det fra efterforskningslederen. Foto: Michael Bager

- Ja, men vi har også fokus på den ulejlighed, det giver for området derude. Og derfor er vi synligt til stede for at vejlede borgerne og bevare trygheden. Men det drejer sig også om at få løst opgaverne derude på en måde, så det ikke tager længere tid end højst nødvendigt. Derfor kan det godt virke lidt voldsomt, men det er nødvendigt for efterforskningen og af hensyn til borgere og infrastrukturen.

Der er trådt 25 soldater til for at hjælpe. Det virker som rigtig mange?

- Det er ikke ret tit, at vi i min afdeling får hjælp af det her advanced search team, som vi gør i dag.

Over en måned siden

Det er over en måned siden, der er skudt sidst. Hvad betyder det for undersøgelserne, at der er gået så lang tid?

- I forhold til deres udstyr og assistance betyder det ikke så meget for håbet om at finde noget derude. Efterfølgende skal vi selvfølgelig have vurderet eventuelle fund, og hvad vi kan bruge dem til i sammenhæng med resten af efterforskningen.

Men er der ikke en risiko for, at gerningsstederne er blevet påvirket af vind og vejr eller af personer med interesse i sagen, der kan have været ude at rydde op?

- Jo, men sådan er det med alle vores sager i efterforskningen. Vi er altid påvirket af virkeligheden, men det er der fokus på i forhold til behandlingen af de tekniske spor.

I nævner i pressemeddelelsen, at det drejer sig om skudepisoderne den 29. januar og 20. februar. Men der blev også skudt den 24. januar. Hvordan kan det være, I ikke nævner den episode?

- Vi får løbende oplysninger, som vi vurderer i forhold til, hvad vi skal sætte kræfter ind på. Hver sag skal underbygges og bevises enkeltvist. Og der er det lige de to sager specifikt, hvor vi har valgt at få assistance fra Forsvaret.

Er det, fordi beviserne er stærkere i den første skudssag?

- Det kan jeg ikke gå i detaljer om.

I har i dag fældet et træ med et hul i under aktionen med soldaterne. Hvorfor det?

- I takt med at vi gennemgår området, er der selvfølgelig visse områder, som har større interesse end andre. Ved et indbrud kan det for eksempel også blive nødvendigt at tage en dørkarm ud for at sikre og undersøge spor nærmere. Jeg har ikke fået at vide endnu, om der er fundet noget i Vollsmose eller ej. Men det har i al fald godtgjort, at vi har været nødt til at skære i et træ for at undersøge noget nærmere.