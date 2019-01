Efterforskningsleder: Usikkerhed om motiv for knivstik i Vollsmose

Det er stadig ikke til at sige, hvorfor en 53-årig mand med knivstik sendte et ungt kvindeligt familiemedlem i livsfare i en lejlighed i Vollsmose.

Politikommissær og efterforskningsleder Jack Liedecke fra Fyns Politi bekræfter til Fyens.dk, at der er tale om et familieopgør, i sagen, hvor en 21-årig kvinde tirsdag eftermiddag blev stukket ned i Lærkeparken i Vollsmose.

- Gerningsmanden og offereret er i familie, men jeg kan ikke sige med hvilken relation. Det er heller ikke muligt endnu, at komme med et bud på motivet. Vi mangler stadig at afhøre nogle personer, oplyser Jack Liedecke.

Derudover fortæller han, at der har været flere mennesker i den lejlighed, hvor den unge kvinde blev stukket ned:

- Jeg ved ikke, hvor mange, men de skal også afhøres, inden vi kan komme med flere svar.

Med hensyn til offerets tilstand, fortæller Jack Liedecke, at hun i øjeblikket ligger på operationsbordet:

- Hendes tilstand er meget kritisk, og hun er ved at blive opereret nu.

Politiet vil senere i samarbejde med anklagemyndigheden finde ud af, hvad der skal ske med den 53-årige gerningsmand.