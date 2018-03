Ejeren af Jensens Bøfhus, Palle Skov Jensen, har valgt at trække sig som bestyrelsesformand for Brandts- Museum for kunst og visuel kultur. Det meddeler museet i en pressemeddelelse.

Palle Skov Jensen var bestyrelsesformand for Brandts i tre år. Han stod foran endnu to år som formand, da han torsdag valgte at trække sig.

- Det glæder mig at kunne aflevere museet med en ny mission og vision. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde og ønsker held og lykke med udviklingen af de lagte planer, lyder det fra Palle Skov Jensen i pressemeddelelsen.

På sit møde torsdag konstituerede bestyrelsen sig med den hidtidige næstformand, Bolette Christensen, som ny formand.

- Sammen med den øvrige bestyrelse vil jeg gerne takke Palle Skov Jensen for hans store indsats. Ikke alene for Brandts, men for hele byen Odense. Det er et flot arbejde, som afspejler hans store viden om og passion for både kunsten og kunstnerne, lyder det fra Bolette Christensen i pressemeddelelsen. Bolette Christensen er tidligere direktør i både Dansk Industri og i Børnefonden.