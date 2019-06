Efter tørkeaflysning: Sankthansbål på Engen vender tilbage

Sidste års tørke og afbrændingsforbud satte en stopper for det kæmpemæssige sankthansbål ved Fruens Bøge. Med en mildere start på sommeren står Odense Kommune klar til atter engang at kunne sende heksen til Bloksbjerg fra bål på Engen.

Midsommeren nærmer sig med hastige skridt. Selvom mange måske savner de varmere temperaturer fra sommeren 2018, er der alligevel noget at glæde sig over i det mildere sommervejr.

Odense Kommune meddeler, at det traditionelle sankthansbål på Engen i Fruens Bøge vender tilbage efter aflysningen sidste sommer. Så den 23. juni bliver det endnu engang tid til at samles med venner og familie foran bålet med live musik, taler, fællessang og alt, der hører midsommer til.

- Jeg holder meget af sankthansaften, og sådan tror jeg, de fleste har det. Bålet, midsommervisen og de lyse nætter er bare noget helt særligt, og jeg glæder mig hvert år over at se odenseanere i alle aldre mødes på Engen. Jeg er sikker på, vi får en dejlig aften sammen. Det byder programmet i hvert fald op til, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) i en pressemeddelelse.