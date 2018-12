Efter to års venten: Tinderbox-sponsorat godkendt af Ankestyrelsen

Brian Nielsen er tilfreds med, at Ankestyrelsen efter to år har slået fast, at sponsoraftalen med Odense Kommune er lovlig. Arkivfoto: Annelene Petersen

Festivalchef Brian Nielsen havde forventet Ankestyrelsens endelige godkendelse af Odense Kommunes Tinderbox-sponsorat. Et sponsorat han mener er billigt i forhold til den enorme eksponering.

Det har taget to år at undersøge til bunds, om sponsoraftalen mellem Tinderbox Festival og Odense Kommune var ulovlig. Ankestyrelsen har nu meldt ud, at aftalen er helt efter reglerne, og at Odense Kommune har betalt markedsprisen for de ydelser, kommunen har modtaget i forbindelse med sponsoratet. Festivaldirektør Brian Nielsen mener, at sagen handler om misundelse fra andre festivaler, som ikke har formået at indgå lignende aftaler med de kommuner, de hører hjemme i. - Det var hverken kønt eller pænt, det Tinderbox skulle stå model til i begyndelsen. Selv borgmesteren i Skanderborg, hvor Smukfest afholdes, stod frem i medierne og kaldte aftalen mellem Tinderbox og Odense Kommune for konkurrenceforvridende. Det kunne og kan jeg kun ryste på hovedet over, siger Brian Nielsen. I hans øjne bunder sagen i en omgang sludder, fordi de eksterne aktører, som har rejst sagen, ikke vidste, hvor mange penge Odense Kommune smed i sponsoratet til at begynde med. - De råbte op uden at vide, hvordan vores aftale var skruet sammen. Faktum er, at kommunen fik sponsoratet billigt, når man ser på, hvad Tinderbox er blevet. Hvis Odense Kommune skulle købe samme hovedsponsorat i dag, ville det koste langt mere end 12 millioner kroner for den femårige periode, siger Brian Nielsen.

En fornuftig aftale På intet tidspunkt har Brian Nielsen været nervøs for udfaldet af Ankestyrelsens undersøgelse. - Vi har haft to professionelle firmaer - to af branchens førende - inde og vurdere, hvad et sponsorat af denne kaliber burde koste. Jeg har stolet på, at de kan deres metier. Det har vist sig, at det kan de, konstaterer Brian Nielsen. Han synes i denne sammenhæng, at ordet sponsorat er lidt bedaget. Fordi det ikke kun handler om, at Odense Kommunes navn står på festivalens plakat. - Jeg vil hellere kalde det et partnerskab, fordi samarbejdet både handler om at blive eksponeret på sociale medier, at holde fælles foredrag og events samt at lægge rammer til møder med erhvervslivet under festivalen, siger Brian Nielsen. Han mener, at andre kommuner i stedet for at pege fingre burde lade sig inspirere af Tinderbox-samarbejdet med Odense Kommune. - Prøv at se, hvad Odense Kommune har fået ud af en relativ lille investering. Festivalen omsætter for langt over 100 millioner kroner om året og fylder både hoteller og restauranter i Odense. Derfor burde man fokusere på, hvor fornuftig denne aftale har været både for festivalen og kommunen. Vi havde brug for starthjælpen, og nu kan Odense Kommune bruge festivalen til at trække kompetente mennesker til byen, siger Brian Nielsen.

Malurt i bægeret Han kan til en vis grad godt forstå, at aftalen mellem Tinderbox og Odense Kommune vakte opsigt til at begynde med, fordi den skilte sig ud fra de aftaler, andre festivaler har med deres respektive hjemkommuner. Men i stedet for at vække harme, burde den danne præcedens. - Afgørelsen i denne sag er en blåstempling fra staten, der understreger, at Odense Kommune har ageret korrekt. Nu er vores aftale efterhånden tryktestet i en grad, så den burde være et eksempel til efterlevelse for andre kommuner, som vil arbejde sammen med kommercielle partnere, siger Brian Nielsen. Eneste malurt i bægeret efter afgørelsen fra Ankestyrelsen er størrelsen på advokatregningen. - Det har været en dyr proces, så alt andet lige kan jeg konkludere, at dem, der klagede over samarbejdet, har formindsket sponsoratet fra Odense Kommune med over en million kroner. Så det kan de da glæde sig over, siger Brian Nielsen.