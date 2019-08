Efter tip fra borger: Dyre tyvekoster er tilbage hos rette ejermand

Politiet fandt flere tyvekoster end de oprindeligt efterlyste, da en efterlysning fik en opmærksom borger til at henvende sig.

Brændekilde: En borgerhenvendelse viste sig at være netop det spor, som kunne lede politiet til de kostbare tyvekoster, som onsdag i sidste uge blev stjålet fra et hus på Brændekilde Bygade i den sydvestlige del af Odense. Det oplyser politikommissær Finn Allan Wegner fra Fyns Politis indbrudsgruppe i en pressemeddelelse.

- Efter at medierne bragte billederne fra indbruddet i Odense, hvor to personer stjæler en Bamsestol og en PH-lampe, fik vi en henvendelse fra en borger, som havde gjort en lidt speciel iagttagelse, fortæller han og fortsætter:

- Borgeren bor et helt andet sted i Odense, men da han læser om indbruddet i pressen, kommer han i tanke om, at han den morgen, hvor indbruddet er sket om natten, ser en Bamsestol og en PH-lampe blive læsset af en mindre varebil og ind i en bagbutik i en bygning, som ikke lige lignede et sted, hvor den slags designer-ting normalt ville findes.

Fyns Politi ransagede på baggrund af tippet adressen, hvor tingene var blevet set sat af, og det førte til fundet af både bamsestolen og PH-lampen, som nu begge er leveret tilbage til rette ejer. Tre personer, som menes at have relation til indbruddet, er blevet anholdt, oplyser Fyns Politi.

På stedet fandt betjentene også en kopi af Svane-stolen og endnu en lampe, som nu skal undersøges yderligere.