Efter taskforcens anbefalinger: Rahbæk Juel vil parkere kæpheste og lave 10-årig velfærdsplan

Taskforcens nu otte fremlagte velfærds-anbefalinger, det nye borgerråds idéer, input fra kommende borgermøder og også høringssvar fra råd, fagforeninger og medarbejderorganisationer.

Alt sammen vil borgmester Peter Rahbæk Juel (S) samle i en bunke på det politiske forhandlingsbord med en ambition om at lave en velfærdens 2030-plan.

- Jeg vil have mest ro i maven, hvis vi det næste års tid kan få lagt en plan, så vi ved, hvad vi år for år gør for at sikre, at vi kommer igennem det her årti med stigningen i antallet af børn og ældre, forklarer han.

- Vi skal sikre, vi tager udfordringerne i den rigtige rækkefølge, og panikken ikke stritter i alle retninger. Vi vil have fat i rattet på udviklingen, for smuldrer velfærdskontrakten, tror jeg ikke, vi kan bygge den op igen.

Rahbæk Juel kalder taskforcens otte anbefalinger for "meget kvalificerede" og "fra nogle af de kyndigste mænd og kvinder i kongeriget på det her felt". Og han tror på, de er et godt grundlag for også at træffe nogle af de upopulære beslutninger.