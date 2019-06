Efter sur smiley til prisvindende Odense-restaurant: - Fødevarekontrollen er til for vores skyld

- Fødevarestyrelsen skal udføre deres arbejde, og vi følger deres anvisninger. De er til for vores skyld, de er til for at opretholde en høj sikkerhed om fødevarer, og vi følger altid de retningslinjer, de udstikker, siger Martin Pilsmark. Arkivfoto: Hasse Frimodt.

Martin Pilsmark, som ejer Restaurant No. 61, glæder sig til, at Fødevarestyrelsen kommer på besøg igen for at tjekke, om restauranten har styr på køleskabstemperaturen.

Odense: - Der er sket en fejl, og den skal bare løses, siger Martin Pilsmark, køkkenchef og ejer af Restaurant No. 61, som Fødevarestyrelsen besøgte i sidste uge. Det besøg udløste en sur smiley, fordi temperaturen i et køleskab var 5,6 grader. En fisk, som var blevet klargjort til stegning og lå i køleskabet, blev målt med en for høj temperatur på overfladen. Restauranten har nu købt fryseelementer, som skal lægges under klargjorte varer i køleskabet, og der er købt et opbevarings-køleskab, som ikke må åbnes om aftenen. Martin Pilsmark ser derfor frem til et opfølgende kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen inden for to måneder. - Hvor mange grader for varm var fisken i køleskabet? - Jeg kan ikke lige huske dataene, men det var ikke ret mange grader - det er slet ikke sådan noget med, at den ligger ved 15 grader. Men det er, fordi vi arbejder med varerne. Jeg har stået og klargjort det her laks, og så har jeg sat det ind på køl, og så kommer de et par timer efter, og så ligger det sådan lige på grænsen. Men det er jo stadig en fejltemperatur, som vi bare skal have rettet op på. - Hvilken betydning har det for, om det er sikkert at spise fisken? - Det vil jeg ikke udtale mig om, det ved Fødevarestyrelsen bedre. Jeg kasserede den her fisk.

- Jeg har bare lagt mig fladt ned - I en kommentar til jeres opslag på Facebook giver en udtryk for, at Fødevarestyrelsen burde forholde sig til, hvordan der arbejdes i et køkken. Er du enig? - Jeg har ikke noget at sige til kommentarerne. Fødevarestyrelsen skal udføre deres arbejde, og vi følger deres anvisninger. De er til for vores skyld, de er til for at opretholde en høj sikkerhed om fødevarer, og vi følger altid de retningslinjer, de udstikker. - I har normalt styr på tingene og har fået elitesmileyer - tror du, det giver jer lidt ekstra snor i kundernes øjne, når en fødevarekontrollant så finder en fejl? For det er jo overvejende positive kommentarer, der kommer til jer på det her opslag. - Ja, det er det. Jeg har bare lagt mig fladt ned og været ærlig og sagt det, som det er. Jeg må igen henvise til opslaget: Der er sket det her, og vi ved, vi har lavet en fejl. Det skal vi lave om på, så vi fortsætter med at have top-hygiejne og følger alle retningslinjer. Vi har taget det her tiltag, så problemet er løst, og vi glæder os til, at de kommer på kontrolbesøg, så vi kan få det på plads igen.