Efter stor spareplan: Slut med centralbibliotek i Odense?

Ifølge en vurdering fra embedsfolk i By- og Kulturforvaltningen risikerer Odense at miste status som en by med eget centralbibliotek, hvis spareforslag fra S og K gennemføres som skitseret. Sker det, bortfalder årligt statstilskud i millionklassen.

Biblioteksvæsnet i Odense står til at blive en af de helt store tabere i det spareforslag, som et flertal bestående af Socialdemokraterne og Konservative er blevet enige om for imødekomme et samlet sparekrav på by- og kulturområdet på 79 millioner kroner.

Millioner fra staten i fare

Seks kommuner i landet er i dag udpeget af Kulturministeriet til at varetage opgaven med at drive centralbibliotek, og Odense er den ene. Med titlen som centralbibliotek følger også et årligt milliontilskud fra staten, som også kan være i fare, hvis besparelserne gennemføres.

"Det årlige centralbibliotekstilskud udgør mellem seks og syv millioner kr. afhængigt af OBB (bibliotekets, red,) udlånsaktiviteter til resten af Fyn og det øvrige Danmark," fremgår det.

Men ikke nok med det. Odenses storbyambitioner risikerer også at lide et knæk, hvis man ser det på den måde, at et centralbibliotek hører sig til i en rigtig storby. For i Syddanmark er der i dag to byer med centralbibiotekssstatus - ud over Odense er det Vejle. Og da Odense tidligere har fået en anmærkning for at have et grundtilskud på et for lavt niveau, kan det hele meget vel ende med, at Vejle løber alene med titlen som centralbiblioteksby, hvis Odense gennemfører de besparelser, S og K ønsker.

"Denne status (centralbiblioteksby, red.) risikerer at falde væk og alene tilfalde Vejle, hvis Odense ikke lever op til en "minimumsstandard" i den kommunale finansiering, vurderer embedsbedsfolkene.