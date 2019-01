Efter skudepisode: Politiet indfører igen visitationszone i stor del af Odense

En skudepisode på en parkeringsplads ved Bøgeparken torsdag eftermiddag, får nu Fyns Politi til at indføre en visitationszone for hele området samt Korsløkkeparken.

Politiet mener, der er tale om et igangværende internt opgør mellem lokale grupper i området. Beslutningen om at indføre visitationszonen skal sikre ro, orden og tryghed i Vollsmose og i Odense by som helhed.

- Besiddelse og anvendelse af våben i det offentlige rum er helt uacceptabelt og kan indebære fare for borgernes liv, helbred og velfærd. Med oprettelse af en visitationszone ønsker vi et sende klart signal om, at den adfærd vil der blive slået hårdt ned på, siger vicepolitiinspektør Christian Rasmussen fra Fyns Politi.

For næsten præcis et halvt år siden, torsdag 26. juli, ophævede politiet en visitationszone, som omfattede samme område, som den zone, der er indført fredag. Visitationszonen var blevet oprettet i midten af juli efter flere skudepisoder på Korsløkkevej og i Bøgeparken. Der blev ikke fundet nogen våben i løbet af de to uger, hvor zonen var gældende.

Politiet har siden skudepisoden torsdag været i gang med en tryghedsskabende indsats i Vollsmose. Det har betydet mere synligt politi end sædvanligt. Politiet vil fortsat have fokus på, at særligt borgerne i området, hvor skuddene blev afgivet, kan føle sig trygge.

- Der skal ikke herske tvivl om, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at borgerne kan føle sig trygge. Derfor arbejder vi også på højtryk for at finde den eller de personer, der stod bag gårsdagens skyderi, siger Christian Rasmussen.

Politiet opfordrer alle, der måtte have informationer i sagen til at kontakte politiet på telefon 114. Politiet anholdt torsdag en 23-årig mand i forbindelse med skudepisoden. Han er løsladt igen efter endt afhøring.

Om han er sigtet for at have skudt, vil Fyns Politi ikke oplyse.