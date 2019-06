Efter opbakning fra Ombudsmand: - Den måde, borgerne i Odense blev italesat på, var uværdig

Odense: Da en direktør i Odense Kommune på et møde for medarbejderne i september 2017 sammenlignede ledigheden i kommunen med børnedødeligheden i Afrika, blev det for meget for Mette Rahbek, som dengang var i praktik som pædagog. Hun skrev om udtalelsen på Facebook:

"Hørt til Odense Kommunes Medarbejderdag: "Ledigheden i Odense er den andenstørste i landet. Det er en brændende platform, der kan sidestilles med børnedødeligheden i Afrika." WTF??????"

- Har du fortrudt, at du formulerede dig, som du gjorde?

- Nej. Jeg synes, det er vigtigt, at man som offentligt ansat er meget åben om ting, der ikke er okay eller retfærdige - især i kommunalt regi.

- Jeg synes, hele det møde var ret uværdigt. Den måde, vores borgere i Odense Kommune blev italesat på, synes jeg var ganske uværdig.

- Det lyder, som om der var flere ting på medarbejdermødet, som du ikke brød dig om?

- Det var der. Det kom efter den her udtalelse (om ledigheden i Odense og børnedødeligheden i Afrika, red.), hvor vi sidder og kigger på hinanden og ryster på hovedet og siger: Står de virkelig og siger det?

- Jeg tænkte: Det her, det sker bare ikke - det kan man ikke sige.

- Så du skrev dit opslag, mens du sad til mødet?

- Ja.

- Er du stadig ansat i Odense Kommune?

- Nej. Jeg joker lidt med, at jeg får aldrig job i Odense Kommune. Men det er også fint nok, jeg arbejder i Nyborg Kommune, og det er jeg super glad for. Så jeg er stadig offentligt ansat.

- Er den skriftlige påtale blevet trukket tilbage?

- Det er helt nyt for mig, for jeg har først lige fået ombudsmandens udtalelse. Det har taget halvandet år, så jeg er glad og lettet, men hvad der sker nu, er jeg faktisk i tvivl om. Nu skal jeg sammen med min fagforening, SL, finde ud af, hvad det betyder, og hvad vi skal gøre - hvis vi skal gøre noget.

- Påtalen har ikke betydet noget for dig i forhold til at få job i Nyborg?

- Nej. Jeg har arbejdet som pædagog siden 1. januar, og jeg har en dygtig leder, som tager sådan nogle ting meget professionelt. Der er dialog, og det er et helt andet ledelsesrum.