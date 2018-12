Efter nej til reklameskærm: Track One stævner Odense Kommune for millioner

Det er usagligt og forvaltningsjuridisk ubegrundet, at By- og Kulturudvalget har afvist at give Track One tilladelse til at opsætte en LED-reklameskærm på en høj bygning ved Tagtækkervej. Det mener reklamefirmaets advokat.

Afgørelsen inddrager ikke de faktuelle forhold og opfylder ikke forvaltningslovens begrundelseskrav, lyder det blandt andet. Desuden er afgørelsen begrundet i usaglige hensyn og er i strid med den forvalningsmæssige lighedsgrundsætning - med andre ord er Track One blevet negativt forskelsbehandlet, mener advokaten, som samlet set når frem til, at afgørelsen derfor er ugyldig.

Firmaets advokat mener, der er flere ting galt med kommunens afgørelsen, som ikke er truffet af By- og Kulturforvaltningens embedsfolk, men derimod af politikerne i By- og Kulturudvalget.

For Track One har nu stævnet Odense Kommune med påstand om, at afgørelsen er ugyldig, og erstatningskravet lyder på intet mindre end 5,8 millioner kroner.

Står det til reklamefirmaet Track One, skal det koste skatteyderne i Odense dyrt, at By- og Kulturudvalget har sagt nej til, at reklamefirmaet kan opsætte en cirka 70 kvadratmeter stor LED-skærm på en bygning ved Tagtækkervej .

Indenfor eller udenfor skønnet?

Helt overordnet er spørgsmålet, om afgørelsen om ja eller nej til skærmen ligger inden for hvad, der kan afgøres rent skønsmæssigt.

For mens forvaltningens embedsfolk på baggrund af de foreliggende oplysninger i sagen vurderede, at skærmen ikke ville virke skæmmende, så blev det politiske udvalgs nej til skærmen begrundet med "at LED-skærmen vurderes at virke skæmmende i forhold til omgivelserne og den pågældende bygning, hvor LED-skærmen ønskes opsat". Altså den præcis modsatte vurdering ud fra det samme faktuelle grundlag, og det falder Track Ones advokat for brystet.

- Som følge heraf og som følge af den manglende begrundelse, må det med vægt antages, at Odense Kommune afgørelse reelt er båret af andre og uvedkommende hensyn", lyder det i stævningen.

Ekspert i forvaltningsret, Sten Bønsing fra Aalborg Universitet, forklarer dog, at både en tilladelse og et afslag som udgangspunkt kan være lovlig.

- Det afgørende er, om det ligger inden for det, man kan kalde det politiske skøn, hvor begge dele kan være lovligt, siger han og tilføjer, han ikke på forhånd til udtale sig om, i hvilken retning pilen peger i den konkrete sag.

- Det må bero på rettens vurdering af bevisførelsen, siger han.

Til gengæld er der ingen tvivl om, fastslår Sten Bønsing, at By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune på forhånd må have skønnet, at det ville være lovligt for det politiske udvalg at sige såvel ja som nej.

- Ellers skulle de have advaret politikerne om, at de var ved at træffe en ulovlig beslutning, siger han.

Det skete, så vidt avisen er orienteret, ikke.