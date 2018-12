Efter kritik: Hård belægning på vej

Odense Letbane oplyser, at grussti ved Østre Stationsvej nu bliver beklædt med plastikplader, som skal gøre det lettere for blandt andre kørestolsbrugere at benytte den.

Kritikken fra ægteparret Nielsen, hvor ægtemanden Louis Nielsen er kørestolsbruger, fører nu til, at der bliver lagt plastikplader ud på den grussti, der for kørestolsbrugere er eneste vej væk fra ejendommen Østre Stationsvej 39.

Det oplyser Odense Letbane, efter avisen har forelagt den kritikken fra 81-årige Louis Nielsen og hans hustru Ólrunn Nielsen.

I en mail skriver Odense Letbane, at det er aftalt med entreprenøren, at der lægges nogle plastikplader ud på grusstien mellem ejendommens gård og nærmeste sidevej.

- Det skulle gøre det lettere for blandt andre kørestolsbrugere at færdes på stien, fremgår det af Odense Letbanes svar.

Det er planen, at cykelstien på strækningen åbnes op i næste uge, og den vil midlertidigt blive indrettet til delt fællessti.

Efter nytår skal der laves fortov i hård belægning på strækningen, oplyser Odense Letbane.

Avisen ville også gerne have spurgt udlejeren, som ægteparret bor til leje hos, hvorfor rampen ud mod Viva-grunden er blevet fjernet. Lillebæltgruppen, der står for udlejningen og desuden er en af ejerne af Odense Projektudviklingsselskab, er blevet forelagt kritikken fra ægteparret Nielsen, men ingen er vendt tilbage med et svar.

Hos Byggesag i Odense Kommune oplyser kontorchef Brian Brandt Bundsgaard, at det krav, som byggesagskontoret juridisk har mulighed for at stille, er, at der skal være niveaufri adgang til ejendommen.

- Og det er der (ud mod Østre Stationsvej, red.), lyder det fra kontorchefen.

Avisen har også været i kontakt med Odense Kommunes kontor for Letbane, Vej og Parkering. Her lyder det fra kontorchef Jacob Juhl Harberg:

- Der skal være mulighed for, at handicappede kan komme ind og ud, og hvis der ikke er det, så beder vi letbanen om at få styr på det.