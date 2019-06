Efter intern splid: Omdiskuteret medlem af Ældrerådet udtræder

Uffe Clausen, der i den senere tid har været omdrejningspunkt for diskussioner om intern splid i Odenses Ældreråd, har valgt at forlade sin plads i ældrerådet med øjeblikkelig virkning.

Det har nu ført til, at Uffe Clausen har meddelt, at han træder ud af Odense Ældreråd med øjeblikkelig virkning. I en mail, som Uffe Clausen har sendt til Ældre- og Handicapforvaltningen, nævner han netop den interne splid og hans utilfredshed med formandskabet som årsager til, at han udtræder.

Beskyldninger om inkompetent ledelse og om at pryde sig med lånte fjer har den seneste tid præget tonen i Odenses Ældreråd . Beskyldningerne kom i høj grad gennem debatindlæg i Fyens Stiftstidende, hvor blandt andre Uffe Clausen ofte var afsender og mål for dem.

Personfnidder og bagtaleri

Beskyldningerne i læserbrevene begyndte 3. maj, hvor Uffe Clausen kritiserede Ældrerådets udvalg Mad og Måltider, der arbejder for bedre mad til de ældre, for ikke at gøre nok for, at de ældre på byens plejecentre fik frisklavet mad. Det fik det øvrige Ældreråd til at tage afstand til Uffe Clausens læserbrev.

29. maj havde Helle Oldefar et læserbrev i Fyens Stiftstidende, hvori hun beskyldte Uffe Clausen for at være uengageret i arbejdet i Ældrerådets arbejdsudvalg. 4. juni svarede Uffe Clausen på den beskyldning ved blandt andet at kalde Helle Oldefar for "ældrepolitisk ubegavet". 11. juni kom Helle Oldefars svar tilbage. Her beskyldte hun Uffe Clausen for at tage æren for arbejdsgruppen Mad og Måltiders arbejde.

Uffe Clausen forklarede, at årsagen til læserbrevene var, at han ikke følte sig hørt i Ældrerådet.

- Principielt synes jeg ikke, det skal være sådan. Men det er ikke muligt for mig at komme igennem i Ældrerådet med noget som helst. Jeg har forsøgt at få ting på dagsordenen, og det bliver bare afvist, og det vil jeg ikke finde mig i, forklarede han til Fyens Stiftstidende 13. juni.