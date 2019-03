Det var blot to af syv indbrud i biler, der skete ved højlys dag på Rosengårdcentrets parkeringsplads i sidste uge. Rosengårdcentrets leder, Casper Bach Andersen, fortæller, at de hele tiden har fokus på problemet og prøver at bekæmpe det.

Lytter til politiet

Et oplagt forslag til Rosengårdcenteret kunne være, at investere i videoovervågning.

- Politiets erfaring, som vi lægger os op ad, er, at videoovervågning ikke ville ændre noget. Man kan sjældent se ret meget på billederne, og typisk kan man bare se en hætteklædt mand, og så er der ikke rigtig noget for politiet at gå efter, siger Casper Bach Andersen.

Det tyder på, at biltyve er klar over dette, for ifølge politiet har videoovervågning heller ikke nogen mærkbar præventiv effekt. Et andet forslag kunne være vagter, der patruljerede området, men det ser Casper Bach Andersen heller ikke som en mulighed.

- Politiet kunne heller ikke anbefale vagter. Vi har også over fem hektarer parkeringsareal, så hvis vi skulle have vagter over det hele, ville det kræve rigtig mange af vores ressourcer. Der må vi vægte, at folk føler sig sikre, når de er inde i centeret, forklarer Casper Bach Andersen.

Han understreger også, at indbrud i biler ikke er unikke for Rosengårdcenterets parkeringsplads. Generelt sker der mange mange indbrud i biler på parkeringspladser, påpeger centerlederen.

Flere af de forurettede havde i sidste uge har lavet opslag på Facebook, hvor de opfordrer folk til at være skeptiske, hvis de støder på besynderligt gode tilbud på billige, bærbare computere eller tasker af mærkerne Louis Vuitton, Marc Jacobs og Calvin Klein.