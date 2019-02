Efter hårde år: Den Gamle Kro med overskud på 1.435 kroner

Efter to år med underskud kom Den Gamle Kro i Odense ud af det eneste regnskabsår med et lille overskud. Dog kun på 1.435 kroner.

Der kan ikke betales mange regninger med overskuddet fra Den Gamle Kro på Overgade i Odense. Men det er der trods alt.

1.435 kroner lyder overskuddet på efter regnskabsåret, der for kroens vedkommende går fra 1. oktober 2017 til 30. september 2018.

I regnskabet, der netop er blevet offentliggjort, betegner ejerne Jens Møhring Madsen og Tina Madsen resultatet som "ikke tilfredstillende".

Over for Fyens Stiftstidende er den vurdering dog vendt til "moderat tilfreds". Det skriver Jens Møhring Madsen i en kortfattet besked, som han ikke har ønsket at uddybe:

"Trods vanskelige forhold på grund af opgravning ved Thomas B. Thriges Gade-projektet og letbanebanearbejdet, samt stigende konkurrence i restaurationsbranchen i Odense, så er vi moderat tilfredse med resultatet", skriver Jens Møhring Madsen.

Den Gamle Kro har i en årrække været påvirket af forskellige anlægsprojekter i Odense. Det og den stigende konkurrence har ifølge ejerne været en medvirkende årsag til underskud på henholdsvis 560.802 kroner i 2015/16 og 118.47 kroner i 2016/17.