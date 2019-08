Efter fejlslagen generalprøve: - Vi har tæmmet monstret og er klar til i aften

Han har stort set ikke sovet i nat, Nojus Sabalis, der som manden i spidsen for We Create Magic står bag årets store lysshow til HCA Festivals.

For med en generalprøve i Munke Mose tirsdag aften, der flere gange måtte afbrydes for til sidst helt at blive stoppet, var der vigtigere ting at bruge nattens timer og minutter på end at lukke øjnene.

- Jeg har et super stærkt team med, og en halv times tid efter generalprøven var showet oppe og køre igen. Og så blev vi ved hele natten med at køre det igennem igen og igen, fortæller Nojus Sabalis.

- Nu er monstret tæmmet, det har fået mad i maven, og alle er glade, konstaterer han og lover, at de formentlig titusinder af mennesker, der de kommende aftener vil fylde Munke Mose for at opleve den kreative vandfortolkning af H.C. Andersens eventyr "Klokken", roligt kan glæde sig.

- Problemerne kommer ikke til at ske igen. Det er helt sikkert. For nu har vi taget vores forholdsregler, siger Nojus Sabalis.