Efter fatal højresvingsulykke: Ulykkeskryds bliver undersøgt nøje

Det er normalt, at kommuner i samarbejde med andre ser og analyserer på et ulykkessted, hvis der har været alvorlige trafikulykker som den, der sidste uge kostede en ældre kvinde i Odense livet. Senere på måneden skal Odense kommune mødes med de aktører for at se på krydset, hvor der i sidste uge skete en fatal højresvingsulykke.

- Det er for at se, om der er noget, vi kan lære af, siger han.

Et arbejde, der også venter efter den nylige højresvingsulykke. I dagene efter ulykken har kommunen indkaldt Ulykkes Analyse Gruppen, der er baseret på OUH, og politiet til en snak på ulykkesstedet. Med analyser fra Ulykkes Analyse Gruppen og undersøgelser fra politiet bliver der set på, om der er noget fysisk, der skal ændres for at sikre en bedre trafiksikkerhed. De mødes omkring den 20. marts - alt efter om bilinspektøren er færdig med sine undersøgelser.

Det er Rasmus Bach Mandøs kontor, der står for at se på ulykkesstederne og vurdere - i samarbejde med andre aktører - om de fysiske rammer skal ændres for at optimere trafiksikkerheden.

- Vi bliver selvfølgelig berørt af det, fordi vi synes, det er forfærdeligt. Vi arbejder med trafik og arbejder på, at det her ikke skal ske. Det er lidt et utaknemmeligt arbejde, fordi man ikke ser de ulykker, der forhindres. Men det er også motiverende, at man kan se, at det, man gør, virker, siger han.

I slotsrammerne på Nørregade har By- og Kulturforvaltningen til huse. Her holder Rasmus Bach Mandø, der er kontorchef for Byrum og Mobilitet i Odense Kommune, til. Han fortæller, at han og de ansatte også bliver påvirket af alvorlige ulykker med fatale udfald.

Ulykkes Analyse Gruppen analyserer på forskellige tal i forbindelse med at finde årsager til ulykker hos patienterne på OUH.De har lavet en analyse, der er blevet offentliggjort i februar. Den viser, at der i 2017 var 1599 cyklistulykker, der førte til et besøg på OUH's skadestue. 269 af de ulykker er sket, hvor modparten har været billist. Der har været ni tilfælde, hvor modparten har været en lastbil- eller buschauffør. Tallene dækker kun over tilskadekomne og tæller derfor ikke dræbte med. På landsplan var der i 2018, fire der blev dræbt i en højresvingsulykke. Kilder: Ulykkes Analyse Gruppen. Vejdirektoratet.dk

Syv uheld på fem år

Hos Ulykkes Analyse Gruppen bliver der forud for mødet analyseret på højresvingsulykker. Det fortæller Jens Lauritsen, der er overlæge på OUH og daglig leder af Ulykkes Analyse Gruppen.

- Det er meget forskelligt, hvor mange højresvingsulykker, hvor cyklister og lastbiler eller busser er involveret om året. Der er alt mellem tre til otte, siger han.

Der bliver i løbet af året også lavet analyser af sikkerheden af kommunen. Der bliver blandt andet analyseret på, om der er nogle tendenser, der går igen ved ulykkesstedet, og om der sker flere ulykker end forventet - en såkaldt sortpletanalyse. Det er en analyse, der er blevet lavet flere steder i Odense sidste år - dog ikke ved sidste uges ulykkekryds ved Thomas B. Thriges Gade og Toldboldsgade. Det erkender Rasmus Bach Mandø og beretter, at der dog har været set på sikkerheden i krydset.

- Med det mandskab vi nu har, laver vi hele tiden sikkerhedsvurderinger af kryds. Også af det her. Og der har ikke været noget, siger han.

De seneste fem år har der været syv trafikuheld i krydset - to af dem sidste år. Det er uheld, hvor alle transportformer kan have været involveret, og hvor der kun har været sket personskade én gang. Resten har medført materielle skader på biler. Der er desuden ikke noget mønster, der går igen. Det oplyser kontorchefen.

- De er sket fra alle retninger. Det er uopmærksomme bilister. Bilister, der kører op i røven af hinanden. Det er meget forskelligt, hvad der er sket, siger Rasmus Bach Mandø.

Om der kommer til at ske ændringer ved krydset for at optimere sikkerheden, eller om der har været noget ved krydset, der har kunne have haft betydning for ulykken, ønsker kontorchefen ikke at kommentere før, alle undersøgelser er i hus, og mødet har fundet sted.

- Hvis det konkluderes, at der er behov for justeringer, går vi i gang med ændringer hurtigst muligt efter. Det er typisk bittesmå greb. Hvis alt skal laves om, eller meget skal, så skal vi have politikerne til at sætte penge af til det. Og det tager naturligvis lidt længere tid.