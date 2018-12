Her er det nye våben hos Odense Renovation mod indbrudstyve: Infrarøde sensorer sender en alarm direkte til et vagtfirma, hvis strålerne bliver brudt. Arkivfoto: Nils Svalebøg

Sommeren igennem var Odense Renovation plaget af tyve, som stjal diesel fra skraldebilerne. Øget overvågning og nyt hegn har gjort det til et Fort Knox.

Et ekstra solidt hegn, infrarøde sensorer og flere overvågningskameraer er opskriften på at holde tyve væk. Det har Odense Renovation på Snapindvej i Bolbro konstateret oven på et år, hvor der især hen over sommeren skete flere indbrud og tyverier af især dieselolie. For dieselolie kan mange bruge og det har en vis værdi, og tilsyneladende så stor, at det har fået gerningsmænd til at klippe hegn op, og med teknisk udstyr og slanger haft snablen nede i renovationsbilernes ulåste tanke. Det skete 8-10 gange i sommerens løb, men siden der blev sat ind mod tyvene har det haft en effekt, vurderer Claus Hammerich, kommunikationschef hos Odense Renovation. - Efter at vi havde sat de nye ting op med blandt andet infrarøde sensorer lykkedes det faktisk at fange et par indbrudstyve, og siden har vi faktisk været forskånet for det. Måske er det rygtedes, at vi har sat dem op, fortæller han.

Tyveriplage Odense Renovation har i årets løb været nødt til at investere titusindvis af kroner i bedre sikring af dels renovationsbilerne på Snapindvej og dels de mange genbrugspladser i kommunen for at imødegå indbrud og tyveri.Specielt var der hen over sommeren dieseltyve på spil, som fik suget diesel op fra tankene på bilerne. Ingen af bilerne har lås på tankene, fordi man frygter, tyve i stedet vil lave hul i tankene for at få diesel ud og det vil være langt mere bekosteligt at få repareret.



Fremover håber Odense Renovation på Snapindvej også på mere årvågne beboere i boligblokkene langs Stadionvej, som har baghave til renovationsbilerne.



Hidtil har udsynet for dem været blokeret af buske og træer, men området og det, der hedder Cirkuspladsen, skal gennemgå en større forandring. Blandt andet skal træerne beskæres eller fjernes, og så håber Odense Renovation på, at flere borgere vil lægge mærke til ubudne gæster.



Cirkuspladsen bliver omdannet til rekreativt område med petanque, legepladser, bænke og borde, haver og belysning.

Indbrudstyve måtte i sommer i hast flygte fra Odense Renovation, mens de var i færd med at stjæle dieselolie. De efterlod slanger og dunke på stedet. Arkivfoto: Nils Svalebøg

Dyre foranstaltninger De infrarøde sensorer sidder forskellige steder på pladsen, og når deres stråler bliver brudt af ubudne gæster aktiveres en alarm til et vagtselskab. Det skete faktisk lige efter opsætningen, og det var med til at bevise, at det dels virkede og dels havde en effekt. Vagtselskabet stod kort efter på stedet, men da havde tyvene taget flugten og efterlod sig derfor dunke og slanger. Med ekstra videoovervågning havde Odense Renovation også gode billeder af tyvene, som kunne gives videre til efterforskerne i Fyns Politi. For Odense Renovation har det dog ikke været nogen gratis fornøjelse at få øget tyverisikringen af pladsen. Tværtimod. - Vi fik lavet hegn for 80.000 kroner, og det er jo skatteydernes penge og var ikke noget, vi havde budgetteret med. Det er irriterende, at nogle ikke kan kende forskel på dit og mit, men sådan er dagens Danmark og det må vi forholde os til, siger han. Trådhegnet gik fra at være den tynde model til at være en langt kraftigere kvalitet, som ikke bare kan klippes over med en skævbider, men kræver mindst en nedstryger. Og da det tager tid at save over er håbet, at tyvene opgiver.

Klunseri er forbudt Også genbrugspladserne oplever indimellem indbrud og tyve, som lader sig friste af det, vi andre smider ud. Det er nemlig ikke ualmindeligt, at der kommer folk på pladserne, som finder noget i containerne, de kan bruge. Men klunseri er forbudt, og når det først ligger og er smidt ud må det ikke tages. I så fald er det tyveri, og her er Odense Renovation i gang med flere tiltag med bedre videoovervågning både i og uden for åbningstiden. - Nu er det ikke bare som ved almindelig butiksovervågning, men det er kameraer, som fokuserer og retter ind efter bevægelse og kan følge en person, siger Claus Hammerich. Flere af genbrugspladserne i kommunen oplever nemlig indimellem indbrud, når de ansatte er gået hjem. - Vi garderer os mod de mange indbrud blandt andet ved, at der sker direkte alarmering til vagtcentralen og med bevægelsesfølsomme kameraer. Så håber vi på, at det sætter en stopper for de natlige besøg, siger han.