Efter budgetoverskridelse: Udsatte børn slipper ikke for millionbesparelser

Sådan spares på udsatte børn

En overskridelse af budgettet sidste år og udsigten til også at mangle penge i år betyder, at Familie- og Velfærdsafdelingen, der hjælper udsatte børn, skal spare i alt 22,6 millioner kroner allerede i år.



Besparelsen skal blandt andet findes på følgende måde:



4,4 millioner: 2000 social- og handicapsager skal gennemgås for at spare på indsatser uden tilstrækkelig effekt, forebyggende tiltag skal være kortere og mere intensive.



6,7 millioner: Anbringelser skal være færre og billigere, kontrakter med anbringelsessteder genforhandles, der skal oftere bruges plejefamilier frem for døgninstitutioner.



4,0 millioner: ATA - Alternativ til Anbringelse - lukkes som selvstændigt tilbud, der sættes loft over timeprisen hos eksterne leverandører.



2,0 millioner: Specialbørn i private skoletilbud skal måske rykkes til kommunalt regi, specialbørnehaves åbningstid kan udvides for at skære i udgifterne til forældres tabte arbejdsfortjeneste.



3,0 millioner: Bevillinger til for eksempel transport til og fra skole og tabt arbejdsfortjeneste gennemgås, så ingen får for meget.



2,5 millioner: Fleksibelt ansættelsesstop.



Derudover mangler der 11,3 millioner kroner på næste års budget.