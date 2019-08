Efter borgmesterbesøg i Odense Aafarts forviste vinbar: S kræver redegørelse om Å-ballade

- En situation som den, Odense Aafart er kommet i, burde ikke opstå midt under byens mest profilerede festival, lyder det fra Socialdemokratiets Anders W. Berthelsen. S vil nu have By- og Kulturforvaltningens ageren over for Odense Aafart taget op til politisk drøftelse.

Seneste tvist går på, at forvaltningen har sat en stopper for den vinbar, som Odense Aafart havde indrettet i en af bådene i forbindelse med HCA Festivals. Bådene må ikke servere vin, mens de ligger fortøjret, lyder påbudet. Servering må kun finde sted, når de sejler.

I et opslag på Facebook rettede Morten Skytte en knusende kritik af den måde, han oplever, at forvaltningens embedsfolk opfører sig på over for ham og Odense Aafart, der de seneste 137 år har sejlet op og ned ad åen med gæster. Skytte er ligefrem klar til at flytte sine både til en helt anden by, hvis det ikke bliver bedre, slog han onsdag fast over for Fyens Stiftstidende .

Onsdag - midt under HCA Festivals, årets mest eventyrlige uge i Odense - kom det frem, at Morten Skytte er rasende på Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning.

- Naturligvis er der love og regler, som gælder for alle, også i festivalperioder, men ingen borger eller virksomhed må føle, at man løber panden mod en mur. Kulturen i By- og Kulturforvaltningen bør først og fremmest være serviceminded.

En kontorchef i By- og Kulturforvaltningen forklarede onsdag, at forbuddet mod, at Odense Aafart under HCA Festivals kan indrette vinbar i bådene, mens de fortøjret, er helt i tråd med reglerne .

- Odense er en festivalby, og det vil vi gerne blive ved med at være. Derfor er det vigtigt, at alle parter har et tæt samarbejde, hjælper hinanden og tager eventuelle konflikter i opløbet.

Torsdag formiddag lyder det fra Socialdemokratiets medlem af By- og Kulturudvalget Anders W. Berthelsen, at partiet kræver en redegørelse og en politisk drøftelse "af forvaltningens niveau for service, vejledning og konduite".

Rådmand ønsker løsning

Jane Jegind (V), rådmand for by- og kultur, siger, at løsningen med, at Aafarten kan servere vin under sejlads her og nu er tilfredsstillende.

- Jeg er glad for, at der er fundet en løsning på den konkrete problemstilling, hvor Odense Aafart både kan overholde de regler, som de er underlagt og samtidig skaber mulighed for at få en ekstra omsætning under HCA Festivals med en rigtig god oplevelse for byens borgere og besøgende, siger hun.

Hun mener desuden, at By- og Kulturforvaltningen og Morten Skytte må mødes og tale tingene igennem. Der skal findes en løsning "inden for de lovmæssige rammer og med respekt for hele området", lyder det fra Jegind.

- Jeg har bedt forvaltningen om at tage initiativ til et møde, når HCA Festivals er vel overstået, siger hun.