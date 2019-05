Efter at have brudt loven: Nu er Odense tilbage i det gode selskab

Manglende samtaler med borgerne var et af syv revisionsbemærkninger, der for et år siden gav Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune en påtale i forbindelse med regnskabet for 2017. Men nu er der rettet op, så forvaltningen nu atter kan leve op til de lovkrav der stilles.

- For et år siden var der borgere, der kunne tvivle på, om de fik, hvad de havde krav på. Det var selvfølgelig ikke i orden, og det tog hele byrådet alvorligt. Det har været en hård omgang, men nu er der rettet op, fortæller en tilfreds beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF).

Det er blandt andet ansættelsen af flere medarbejdere i forvaltningen, der nu har gjort det muligt at levere de samtaler man skal.

- Det er borgernes retssikkerhed, det handler om, og det var simpelthen ikke acceptabelt, at man fik bemærkninger på syv områder, fordi man tidligere ikke fulgte lovgivningen, siger Brian Dybro.

De mange revisionspåtegninger førte blandt andet til, at rådmanden sammen med borgmesteren blev indkaldt til en samtale med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), der var utilfreds med de mange påtegninger.

Revisionen af regnskabet for 2018 førte ikke til nogen anmærkninger. Det seneste års arbejde har placeret Odense Kommune i den gode ende af kommuneskalaen, når det kommer til at afholde samtaler rettidigt. Blandt landets 98 kommuner ligger Odense som nummer 17, og blandt de seks største byer i Danmark tager Odense en andenplads.