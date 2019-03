Efter afslag: Opgiver sin kamp for at få støtte til livsvigtig medicin

Daniel Poulsen har i mere end to år kæmpet for at få tilskud til den medicin, der gør, at han kan leve nogenlunde normalt med en alvorlig astmalidelse. Ankestyrelsen og ombudsmanden har givet ham ret, men efter Odense Kommune ændrede sine argumenter, er sagen endt med et afslag. - Jeg er irriteret over al den tid, jeg har spildt, siger hovedpersonen.

21-årige Daniel Poulsen opgiver nu sin kamp for at få Odense Kommune til at betale et tilskud til den livsvigtige medicin, der gør, at han kan leve et nogenlunde normalt liv trods en alvorlig astmalidelse. En lidelse, der giver ham årlige medicinudgifter på over 7000 kroner.

Beslutningen skyldes, at Folketingets Ombudsmand denne gang ikke vil foretage sig noget i sagen, som han ellers har gjort to gange tidligere. Tiltag som efter tre behandlinger fik Ankestyrelsen til at ændre Odense Kommunes beslutning.

Daniel Poulsen er skuffet over beslutningen:

- Og irriteret over al den tid, som jeg har spildt på den her sag. Men jeg kan ikke rigtig gøre mere, da ombudsmanden er sidste instans, når man vil klage over de danske myndigheder, siger han.