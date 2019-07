Efter Jane Jegind peger pilen på Christoffer Lilleholt

- Det vigtigste for os er, om Venstre frem over vil lægge en anden oppositionslinje, end partiet hidtil har gjort. Der er jo forskellige måder at være politiker på, og derfor bliver det spændende at se, om det - som det har set ud hidtil - bliver Christoffer Lilleholt, der bliver hendes afløser, siger Anders W. Berthelsen.

Det er ingen stor overraskelse for udvalgskollegaen, Anders W. Berthelsen (S), at Jane Jegind efter næste valg forlader både By- og Kulturudvalget og Odense Byråd. Flere kommentatorer - også denne avis' - har peget på en udvikling i den retning, siger han, der også sagtens kan følge Jeginds egne argumenter om, at det skal være nu, hvis hun vil prøve noget andet jobmæssigt.

- Personligt forstår jeg hende godt - efter 22 år i byrådet og de 14 som rådmand trænger man nok til at prøve noget andet. Men jeg synes, at det i første omgang udelukkende skal overlades til partiets interne drøftelser at finde den rette afløser, siger han.

- Konservative og Venstre har en lang tradition for at arbejde sammen i byrådet, og vi vil til enhver tid samarbejde med en kommende spidskandidat, siger Søren Windell, der kalder Jane Jeginds beslutning for "ærgerlig".

- Christoffer har trods sin unge alder god erfaring med politik og så er han netop blevet færdig med sin uddannelse (Christoffer Lilleholt er bachelor i statskundskab fra SDU, red. ), så det vil være et naturligt valg, siger Claus Houden og understreger, at der endnu ikke er besluttet noget officielt.

Ifølge et andet medlem af By- og Kulturudvalget, Venstres gruppeformand Claus Houden, er det netop 23-årige Christoffer Lilleholt, han vil pege på som partiets næste spidskandidat.

- Hun er en kriger

Hvor mange gange skal man uden held forsøge at blive borgmester, inden man overlader pladsen til en anden? Claus Houden medgiver, at omgivelsernes drøftelser ikke har kunnet holdes uden for hørevidde i Venstres bestyrelse, men han afviser, at andre end Jane Jegind selv har andel i hendes beslutning.

- Jo, jeg er ærligt overrasket over hendes udmelding i dag (mandag, red.), og måske er det rigtigt set af hende at komme med den nu. Det er helt sikkert menneskeligt forståeligt, og det er helt sikkert, at vi kommer til at savne hende. Hun har gjort en fantastisk lokalpolitisk indsats, og det skal hun have en kæmpetak for, siger Claus Houden.

Han mener ikke, at Jane Jegind har taget beslutningen som en konsekvens af forsommerens hårde besparelser på kulturområdet, hvor Venstre blev stemt ned af et enigt K og S.

- Nej, sådan er Jane ikke. Hun er for meget en kriger til at give op af den grund. Det her er hendes personlige valg, og det er positivt, siger han.

Anders W. Berthelsen, der i juni sammen med K fik strikket et kulturelt sparekatalog sammen, som Venstre ikke ville tilslutte sig, mener ikke, at udvalgets politiske diskussioner på det seneste har ændret sig.

- Hun er en rutineret debattør og flittig. Hun møder altid velforberedt og har i løbet af årene skullet sætte sig ind i tre rådmandsområder, og det vil hun blive husket for, siger han.