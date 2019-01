Efter Franck A: Nu skal Hallundbæk stå i spidsen for kokkelandshold

I november vandt det danske kokkelandshold i alt en bronze, en sølv- og fire guldmedaljer. Næste store mål for landsholdet er OL, der foregår i februar næste år i Stuttgart.

Frem mod det mål skal en ny mand stå i spidsen for landsholdet, fynske Per Hallundbæk. Han er mest kendt for sin tid som køkkenchef og direktør på Falsled Kro og var også med i det kuldsejlede forsøg på at genoplive Franck A.

Hallundbæk, som i dag driver Hallundbæk Food, har også mangeårig erfaring som dommer i konkurrencen Årets Kok. Han skal stå i spidsen for både junior- og seniorlandsholdet, og han får Mette Gassner fra Michelin-restauranten Ti Trin Ned i Fredericia som assisterende manager.

Hun har selv en fortid som medlem af Kokkelandsholdet, og var med til VM i Luxembourg i 2014. Herudover er hun dommer ved Årets Kok og benyttes som censor.