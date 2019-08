Efter 25 år på Fyn: Virksomhed rykker hovedsæde til Fredericia

- Vi overvejede også Odense og Middelfart, men endte med at vælge Fredericia. Det ligger geografisk godt midt i Trekantområdet. Det er helt optimalt i forhold til Region Syddanmark, hvor alle steder kan nås på en time. Det samme gælder Aarhus og Herning. Og så ligger byen jo flot ved de to broer, siger Torben Fox Maule.

Virksomheden arbejder med headhunting, lederudvikling og outplacement. Virksomheden havde tidligere et lille kontor på tredje sal i samme bygning på Bødkervej med fem medarbejdere. Så kom muligheden for at leje de større lokaler på anden sal hos Fløe Ejendomme.

SAM International har 80 medarbejdere globalt - og 30 i Danmark. Her ligger hovedkvarteret fremover i Snoghøj, og her ses administrerende direktør Torben Fox Maule og Tanja Vaaben. Det nye hovedsæde ligger tæt ved motorvejen i Erritsø. Foto: Peter Leth-Larsen. Foto: Peter Leth-Larsen

Udvikler ledere

Da SAM International i sin tid blev grundlagt, var der ifølge Torben Fox Maule mest fokus på headhunting, hvor virksomheder fik hjælp til at finde den rette direktør eller leder. I dag er der flere konsulent-ydelser på programmet.

- Vi arbejder også med udviklingsprogrammer for ledere. Ledelse er en disciplin for sig selv, uanset om du er leder i et økologisk landbrug eller en medicinalvirksomhed. Vi kan hjælpe med at udvikle lederskab, og vi er derfor ikke kun fagspecialister, siger Torben Fox Maule.

Outplacement, hvor afskedigede ledere eller medarbejdere hjælpes videre til et nyt job, er også et forretningsområde for SAM International.

Nogle af virksomhedens medarbejdere får nu lidt længere til arbejde. Til gengæld er der et nyt miljø med mere plads og flere kolleger. 15 medarbejdere har nu fast base på Bødkervej, men efter flytningen forventer Torben Fox Maule at ansætte et par nye medarbejdere i hovedsædet.