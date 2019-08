Dyrk gymnastik i DHG

DALUM: Den første uge i september, med start mandag den 2. september, starter DHG gymnastik en ny sæson, hvor der er mulighed for at udfolde sig på ikke mindre end 25 breddehold, ligesom det stadig kan lade sig gøre at begynde på et af vore mange vore Acro- og Grand Prix hold, der startede medio august.Aldersmæssigt dækker foreningen hele spektret, fra de helt små med mor eller far ved hånden til de ældre, så check hjemmesiden, dhggymnastik.dk og se yderligere informationer om alle hold, tider, træningssteder og priser. /RAS