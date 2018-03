- Vi havde regnet med betydelige indtægter derfra, men det lykkedes os ikke at få det konsortium på plads, og derfor fik kommunen selv en langt større rolle i det, end vi havde forestillet os, og vi fik ikke de indtægter derfra, som vi havde budgetteret med, erkender Michael Bruhn Frederiksen over for DR Fyn.

Det var ellers netop festivalstemning, en stor expo-udstilling og amatørturnering, der var Odenses bud på, hvordan byen kunne skille sig ud som vært for den professionelle turnering. Men i forsommeren stod det klart, at de private firmaer, kommunen forhandlede med, alligevel ikke ville arrangere den del af projektet, forklarer Michael Bruhn Frederiksen, chef for strategi og transformation i Odense Kommune.

Årsagen er, at det ikke lykkedes at finde de private investorer, der skulle løfte projektet og sikre en fuldt besat e-sportsudstilling og en stor amatørudstilling - et såkaldt LAN-party - omkring den store professionelle turnering.

Kommunen havde afsat 3,5 million kroner til det første af tre år med turneringen ESL Pro League i Odense, men regningen viser sig nu at løbe op i over 5,1 millioner kroner. Det viser en aktindsigt, som DR Fyn har fået.

En stor e-sportsturnering, der skulle vise Odense frem og sætte gang i væksten i byens robotvirksomheder, viser sig nu at have kostet kommunen langt mere end først beregnet. Det skriver DR Fyn.

Michael Bruhn Frederiksen mener ikke, det havde været bedre at aflyse Expo og Lan-party, til trods for at det allerede i efteråret stod klart, at det ville komme til at koste Odense Kommune dyrt.

- Det hjælper ikke at droppe noget, som man havde regnet med nogle indtægter på. Det får man stadig ondt i økonomien af. Det var en afvejning, og vi valgte at holde fast og tro på, at vi alligevel kunne få kvalitet i arrangementet, og det kunne syne af noget, siger Michael Bruhn Frederiksen.

Alligevel har Odense Kommune ikke opgivet ideen om at finde professionelle aktører til at drive eventet senere i år, når ESL vender tilbage, så 2018-udgaven kan holde sig inden for budgettet på 3,5 millioner kroner.

Politikerne i Odense er blevet orienteret om, at det samlede budget for ESL bliver overskredet med to millioner kroner. Pengene bliver taget fra puljen til vækstinitiativer, som Odense Kommune har afsat til blandt andet e-sport og musikfestivalen Tinderbox.