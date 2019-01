Dyrene i Hakkebakkeskoven på Magasinet: Med glæden som drivkraft

- Jeg plejer at sige til mig selv, at jeg ikke skal være med næste år, men jeg kan ikke lade være, siger Sofie Brylle. Som ikke har store drømme om at erobre alverdens teaterscener, men en mere jordbunden ambition om at søge ind på læreruddannelsen, når gymnasiet et overstået.

Sofie Brylle skal være egernmor til tre i Hakkebakkeskoven, og hun er ikke et sekund i tvivl om, at der SKAL være plads til vinterforestillingen i den fyldte kalender.

Når man går i 3.g, er der travlhed med opgaver og afleveringer. Læg dertil et caféjob, hvor sygdom blandt kollegaerne giver ekstra pres på. Så tegner der sig en kalender uden mange blanke felter. Alligevel finder 18-årige Sofie Brylle i disse uger ekstra tid og ressourcer frem, for hun er med i "Dyrene i Hakkebakkeskoven" på Magasinet.

Dyrene i Hakkebakkeskoven er H.C. Andersen Festspillenes vinterforestilling.Der er premiere på Magasinet onsdag 9. januar kl. 19. Der er desuden aftenforestillinger 10., 11., 18., og 25. januar.I weekenderne er der to daglige forestillinger, kl. 11 og kl. 15, på følgende datoer: 12., 13., 19., 20., 26. og 27. januar.Billetterne koster 150 kr. for voksne og 130 kr. for børn til og med 13 år og kan købes via H.C. Andersen Festspillenes hjemmeside.

Den tre år ældre Emilie Kallager, der tirsdag eftermiddag kort før generalprøven er i gang med at sminke både egernmor og egernunger, har det lige sådan. Hun er vendt hjem efter en tid som au pair i Bruxelles og kan heller ikke undvære sammenholdet. Hun har fundet ud af med sig selv, at hun hellere vil være bag scenen end på scenen. Men med - det vil hun være.

- Jeg elsker at gøre børn glade. At stå på scenen og se, at de er mega optagede af det, der foregår, siger hun, der som 18-årig er blevet for gammel til at spille med i festspillene i landsbyen, hvor hun ellers havde været med seks gange. Så da det var sommer, var hun rykket til Frøbjerg Festspil, men til gengæld er HCA Festspillenes vinterforestilling for både børn og voksne spillere, så der kan hun være med hver januar, og det agter hun at være.

Over 5000 billetter

Der er 21 skuespillere og fem musikere med i forestillingen - samt et hav af hjælpere bag scenen. Instruktør er vanen tro Carsten Friis, og for ham handler Thorbjørn Egners på overfladen betragtet ret banale historie om, at ikke alt her i livet er sort eller hvidt og om, at hvis man opfører sig ordentligt, så får man alt andet lige et bedre liv.

Historien er fra 1950'erne og blev årtiet efter sat op på dansk. Både bog og indspilning fandtes i mange danske hjem i 1960'serne. Men selv om "Dyrene i Hakkebakkeskoven" har nogle årtier på bagen, så har Carsten Friis op til forestillingen tjekket, om den stadig bliver lånt ud på bibliotekerne. Og det gør den, flittigt, fortæller Carsten Friis.

Adskillige generationer har dermed fået Hakkebakkeskoven og dens sange med i bagagen, og selv om de vil vække genkendelsens glæde, så vil flere af dem også blive leveret med et moderne tvist i opsætningen på Magasinet, lover instruktøren.

Frem til 27. januar spilles der i alt 17 forestillinger på Magasinet. Festspilformand Rune Kallager fortæller, at man har rundet de 5000 solgte billetter, men gerne skulle op over 6000 for at få økonomien til at hænge sammen. Ikke mindst fordi det ikke er billigt at leje Magasinet, uanset at det hele foregår i januar, som normalt er en død måned.