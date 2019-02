Dropper at sælge: Restaurant Bacchus får nyt design

Kokken Stephane Libourel dropper idéen om at sælge sin restaurant i Vestergade, og giver i stedet Bacchus en ansigtsløftning med et nyt design.

Ude i køkkenet på Restaurant Bacchus er alt stort set, som det plejer. Køkkenchef og ejer Stephane Libourel er i gang med at forberede nogle store bøffer af kalvefilet til aftenens gæster og duften spreder sig lifligt i rummet.

I selve restauranten er der til gengæld sket store forandringer. Nyt gulv, nye møbler og læderbænke langs væggene. Et helt nyt udtryk. Man skulle næsten tro, der var tale om en helt ny restaurant. Men det er der ikke, forsikrer franskmanden i køkkenet.

- Jeg trængte bare til lidt forandring. Nu har jeg haft restauranten i fire år, og jeg skal jo gå og se på det her hver dag. Det er også et budskab til gæsterne om, at vi ikke er bange for forandring og ikke bare kører i samme rille og tager det hele som en selvfølgelighed, fortæller han.

Men det har da været noget af en investering, har det ikke det?

- Jo, det har det. Det er ikke noget, jeg bliver rig af, men jeg håber da, at det kan give noget feedback. Jeg vil gerne signalere, at vi er en bistro med et højt niveau. Bænkene og stolene sidder man virkelig godt i. Nu mangler vi bare nogle nye bordplader, som kommer på tirsdag, siger Stephane Libourel og vender et par bøffer med en madpincet.

Konceptet i køkkenet får også et lille twist hen mod mindre retter og flere serveringer.

- Folk er ikke så meget til de der store hovedretter længere, forklarer Stephane Libourel.