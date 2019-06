Drop skummadrasser og affald på bålet: Sådan får du en brandsikker sankthans

- Det er vigtigt, at man kun afbrænder rent træ. Trykimprægneret træ og andet overfladebehandlet træ kan give voldsomme røg- og lugtgener, som gør det ubehageligt at opholde sig omkring bålet, siger Daniel Weinreich, afdelingsleder hos Vestsjællands Brandvæsen.

Lad være med at rydde op i garagen for derpå at smide byggematerialer, skummadrasser og andet affald på bålet, når vi på søndag fejrer sankthansaften.

Har man arrangeret sit eget bål er der nogle afstande, man skal overholde. 30 meter fra bygninger med hårdt tag. 60 meter fra marker. 200 meter fra stråtækte huse eller andet letantændeligt materiale. I vindens retning bør afstandene være det dobbelte. Hvis uheldet er ude, og bål bliver til brand, er det væsentligt at få folk på sikker afstand og herefter alarmere brandvæsnet ved at ringe 1-1-2. Kilde: Danske Beredskaber

Tørt rent træ

De utilsigtede brande på sankthansaften kan ifølge Danske Beredskaber dog ofte undgås, hvis man bruger tørt og rent træ. Det må gerne være kraftige grene suppleret med haveaffald som kvas og tyndere grene som fundament for et flot bål.

- Tørt træ giver det bedste bål. Det er let at antænde, nemt at holde i live og har en høj brændværdi, som gør, at bålet brænder længe. Når man bygger bålet op af primært kraftige grene, er det ligeledes med til at sikre et stabilt bål, som ikke vælter under afbrænding, siger Daniel Weinreich.

Mange kender formentligt til problemet med at få gang i bålet, men her kan man med fordel bruge en fakkel eller en ukrudtsbrænder til at sætte ild til noget af den tørre halm eller kvas. Til gengæld skal man aldrig bruge benzin, sprit eller andre former for optændingsvæsker.

- Når folk kommer til skade til sankthans er det oftest i forbindelse med optændingen af bålet. Man vil så gerne have gang i bålet, og hvis det er lidt svært at tænde, tyer man måske til optændingsvæsker. Men problemet er, at man risikerer, at der sker en eksplosion, når man tænder bålet, fordi væsker som eksempelvis benzin afgiver brændbare dampe. Det kan gå rigtig galt og være direkte livsfarligt, lyder det videre fra Danske Beredskaber.