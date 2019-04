En 16-årig dreng blev fredag fængslet i fire uger. Han er sigtet for medvirken til brandstiftelse i en forladt skolebygning i Dalum.

Dalum: En 16-årig dreng fra Glamsbjerg er blevet varetægtsfængslet i fire uger. Drengen, som fredag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense, sigtes for medvirken til brandstiftelse i en forladt skole på Demantsvej i Odense tirsdag aften.

Ifølge sigtelsen skal han sammen med to andre mistænkte tirsdag omkring klokken 18.15 have tændt ild i bygningen, som har huset Al-Salahiyah Skolen og senere Fyns Privatskole. Branden blev opdaget cirka et kvarter senere, men der gik nogle timer, før ilden var slukket.

Branden gav ifølge Fyns Politi omfattende skader på bygningen.

I grundlovsforhøret fredag nægtede den 16-årige sig skyldig, og han kærede kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten. Hans forklaring om, hvad der skete i den tidligere skole tirsdag aften, kommer imidlertid ikke til offentlighedens kendskab, for på anklagerens begæring valgte dommeren at lukke dørene til retsmødet.

Ifølge anklager Sine Josephsens oplysninger manglede politiet fredag fortsat at tale med de to formodede medgerningsmænd, og af hensyn til sagens videre efterforskning ønskede hun ikke, at den 16-åriges forklaring skulle kunne læses af dem. Det gav dommeren hende ret i.

Allerede tirsdag aften anholdt og sigtede Fyns Politi en yngre mand i forbindelse med branden. Han blev dog efter afhøring løsladt.

Den tidligere skole har ifølge politiet i en periode været benyttet af forskellige unge som et opholdssted, og der er blevet begået hærværk på bygningerne.