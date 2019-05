Drama til Eventyrløbet: Vinderen af kongeruten diskvalificeret

Den hurtigste mand på 10 kilometer-ruten Jonas Gertsen får frataget sejren efter et timelangt regel-drama, hvor løbsledelsen var i tvivl. - Jeg kan ikke huske noget lignende, siger Fyens.dk's mangeårige Eventyrløb-reporter Bjarke Vestesen.

Men der var et stort problem med sejren: Løberen, der er medlem hos Odense Atletik, stod slet ikke på listen over løbere, der skulle deltage på ruten.

Afgørelsen trak ud

Der skabte drama og forvirring.

Ifølge fyens.dk's reportere på stedet Helge Rasmussen og Bjarke Vestesen var Jonas Gertsen iført et startnummer til fem kilometerruten, tilsyneladende uden selv at være klar over det.

Derfor løb han den dobbelte distance - hvilket han sportsligt set gjorde fremragende, da han på de sidste meter sprintede fra klubkammeraten Andreas Lommer, som blev nummer to.

Først forlød det, at løbsledelsen ville lade Jonas Gertsen slippe med en advarsel. Så forlød det, at han ville diskvalificeret, og herefter kom endnu en kontramelding om, at han alligevel måske ville slippe med en advarsel.

Men cirka en time efter, løberne var kommet i mål, valgte løbsleder Poul Grenaa sammen med resten af ledelsen at skære igennem og fratage Jonas Gertsen sejren. I stedet er Andreas Lommer nu den officielle vinder af 10 kilometerruten i Eventyrløbet 2019. Det er i sidste ende løberens eget ansvar at stille op på den tilmeldte rute, er rationalet bag beslutningen.

Ifølge avisens mangeårige Eventyrløb-reporter Bjarke Vestesen er der tale om en helt usædvanlig situation.

- Jeg kan ikke huske noget lignende. I hvert fald ikke i nyere tid, siger han.