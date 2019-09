Drabsforsøg i Vollsmose-opgang: Projektil endte tæt på hovedpulsåre på offer

En 28-årig mand var i livsfare efter at være blevet skudt gennem døren til sin lejlighed. 22-årig mand er tiltalt for drabsforsøget, og onsdag blev tidligere medsigtet i sagen afhørt som vidne, hvilket var nærmest spild af tid på grund af akut hukommelsestab.

En 28-årig mand måtte have fjernet 30 centimeter tyndtarm og var i livsfare, da to projektiler ramte ham i maven faretruende tæt på mandens hovedpulsåre. Det kom frem onsdag ved Retten i Odense i en sag om drabsforsøg den 8. oktober 2018 over middag, hvor den 28-årige mand havde stået på indersiden af hoveddøren til sin lejlighed i Fyrreparken, da der blev affyret tre skud. De gik gennem døren og ramte ham i så alvorlig grad, at en speciallæge i retsmedicin senere konstaterede, at han havde været i livsfare. Det fremgik blandt andet af de erklæringer, der onsdag blev læst op i retten af anklageren. Ved skudepisoden havde skuddene ramt den 28-årige mand på en sådan måde, at én af projektilerne senere under en operation blev fundet så tæt på en hovedpulsåre, at han sagtens kunne være afgået ved døden. Undervejs havde projektilet perforeret mandens tyndtarm, så han fik fjernet 30 centimeter af den. Det kan give ham varige mén, konstaterede lægerapporten. Et andet skud havde ramt manden i venstre skulder, hvor der var både indgangs- og udgangslæsioner, men hvor retsmedicineren ikke kunne afgøre, hvor kuglen kom ind og hvor den kom ud.

Kunne intet huske I sagen er en 22-årig mand med udenlandsk baggrund tiltalt for drabsforsøg, hvilket han nægter, og under flere retsdage har anklagemyndighedens fremlagt bevis for, at det er den 22-årige mand, som affyrede skuddene. Efter episoden var manden efterlyst i ind- og udland, og ifølge anklagefuldmægtig Christian Nielsens opfattelse flygtet ud af landet. Den 22-årige endte med at blive anholdt i Wiens Internationale Lufthavn på vej til først Etiopien og dernæst til Somalia. Så langt nåede han ikke, eftersom østrigsk politi anholdt ham og sendte ham til Danmark. En tidligere medsigtet i sagen blev onsdag afhørt i Retten i Odense, men det var nærmest spild af tid, fordi manden led af hukommelsestab. - Det kan jeg ikke huske. Jeg ville bare drille politiet og stikke af, lød det fra den unge mand med krøllet hår. Igen og igen måtte han svare anklagerens spørgsmål med, at det kunne han ikke huske noget om. Vidnet sad under sin afhøring uroligt på stolen, rullede den frem og tilbage, og skiftevis lå hen over bordet, pillede ved sit hageskæg, og et øjeblik senere oprejst igen.

Hukommelsestab forsvandt Anklagerens oplæsning af politiets afhøringsrapport af vidnet fik forsvarer Mai-Brit Storm Thygesen til flere gange at protestere og hun mente, der var tale om en juridisk dokumentation. Efter en kort voteren blandt de tre dommere bag lukket dør fik hun ikke ret. Til gengæld fik den unge mand dele af sin hukommelse tilbage, da det blev forsvarerens tur til at spørge, og han kunne pludselig erindre detaljer fra den pågældende dag. Efter at anklager og forsvarer senere onsdag skulle givethver deres version på, hvad de mener er det vigtigste i sagen, trækker dommere og nævninge sig tilbage for at votere om skyldsspørgsmålet, dvs. for at vurdere, om manden er skyldig eller ej. Svaret på det kommer dog først onsdag i næste uge.