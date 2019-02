Drab og gruppevoldtægt i kølvandet på den hemmelige lidelse i Vollsmose

- Rulles filmen baglæns, viser den, hvordan PTSD kan have vidtrækkende fysiske, psykiske, sociale og økonomiske konsekvenser for hele familier, hvis der ikke er fokus på tidlige indsatser.

Morten Sodemann og kollegaen sygeplejerske Sisi Buch har nu fået familiens tilladelse til at fortælle historien og vise konsekvenserne af én persons ulykkelige liv, der har spredt sig som ringe i vandet, fordi den nødvendige hjælp udeblev. Som de to skriver i kapitlet "Den hemmelige lidelse - PTSD-ramte familier i Vollsmose" i bogen "Kampen om Vollsmose":

Familien flygtede fra borgerkrig og boede længe i en flygtningelejr i Libanon, inden den kom til Danmark i midten af 1980'erne. Her fik roen de voldsomme episoder til at komme tilbage. Voldsomme natlige mareridt plagede faderen, der ikke kunne sove, og om dagen var han voldelig, både fysisk og psykisk, mod familiens andre medlemmer. Til sidst blev det for meget, og han forlod familien.

Sammenhængen står imidlertid tydelig for Morten Sodemann, professor ved Syddansk Universitet (SDU) og leder af Indvandrermedicinsk Klinik på OUH: Forbrydelserne er begået af to drenge fra en Vollsmosefamilie, der var hårdt ramt af PTSD (posttraumatisk stressforstyrrelse).

Umiddelbart kan det være svært at se sammenhængen mellem en gruppevoldtægt af en 13-årig pige i en baggård i Odense og en episode fra Rosengårdcentret, hvor en ung statsløs palæstinenser skød mod fem personer, herunder to israelere, der blev ramt, men overlevede.

PTSD har gennem historien været kendt under forskellige navne - fra granatchok til KZ-syndrom.De hændelser, der har fremkaldt traumet, trænger sig på, uden personerne har mulighed for at afværge de ubehagelige oplevelser, og kroppen er derfor i et stærkt forhøjet alarmberedskab. Folk oplever flashbacks, og mange sover dårligt eller slet ikke. Derfor har de svært at huske og koncentrere sig, ligesom de har svært ved at læse andre menneskers behov og følelser. Hos flygtninge med krigstraumer ser man ofte depression, angst og tvangshandlinger, måske afstedkommet af stemmer, der taler til en. Det kan føre til en "pseudo-demenslignende tilstand". Der findes mennesker, der er i stand til at leve i årevis med PTSD-symptomer, uden de selv oplever problemer, men en ny stressende begivenhed kan få symptomerne til at bryde ud i fuld flor. Og forskning tyder på, at ubehandlede PTSD-lidelser udvikler sig til en kronisk tilstand hos mange.

Flere hundrede familier påvirket

Morten Sodemann og Sisi Buchs pointe er gennem en enkelt historie at gøre opmærksom på et langt større problem, nemlig hvor mange Vollsmosefamilier der lider under PTSD uden at få den nødvendige hjælp - og konsekvenserne ved, at der typisk går mellem 12 og 15 år, før folk kommer i behandling.

I den tid ødelægger "den hemmelige lidelse" familiers muligheder for at klare sig godt i det danske samfund. Ikke bare en enkelt familie i ny og næ, men flere hundrede i Vollsmose. Morten Sodemann anslår, at det alene i Vollsmose kan dreje sig om op mod 3250 personer, der kan være påvirket i varierende omfang. Personer, der hovedsageligt kommer fra krigshærgede lande i Mellemøsten og Afrika.

- Mange af dem har gået med PTSD i så mange år, at det kan undre, at ingen har gjort mere opmærksom på det. Måske handler det også om manglende uddannelse af sygeplejersker, læger og socialrådgivere, for det er vigtigt, at folk lærer at opfange signalerne, siger Morten Sodemann.

Typisk bliver samfundet først opmærksom på problemerne, når børnene bliver hardcore kriminelle. Efterfølgende viser det sig så, at deres familier typisk har haft PTSD tæt inde på livet.

De to forfattere kalder PTSD for "en blind plet i de sociale myndigheders strategier". Og de kommunale indsatser er i det hele taget ofte "mildest talt problematiske initiativer". Da Odense Kommune for eksempel i 2000 identificerede 23 problematiske familier, der havde brug for ekstra hjælp, endte en af familierne med at have kontakt til 95 forskellige kommunale medarbejdere i forskellige forvaltninger og kontorer.