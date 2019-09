Dom udsat en uge: Kommunal leder stod tiltalt for voldtægt af mandlig ansat

En mandlig leder i Odense Kommune nægtede sig skyldig, da han torsdag var tiltalt for blufærdighedskrænkelse og voldtægt af en mandlig kollega i forbindelse med en sommerfest for afdelingen. Retten i Odense valgte at udsætte domfældelsen i en uge.

En 46-årig mand fra Odense må vente i en uge, før han ved, om han bliver kendt skyldig i blufærdighedskrænkelse og voldtægt i forbindelse med en sommerfest i en afdeling i Odense Kommune.

Retten i Odense valgte således at udsætte selve domfældelsen, efter at sagen kom for retten torsdag. Der falder dermed dom torsdag i næste uge.

Den 46-årige mand stod tiltalt for dels blufærdighedskrænkelse af en 25-årig mand og dels voldtægt af en 60-årig mand, der begge var med til et arrangement i kommunale lokaler, som lederen stod i spidsen for i juni måned.

Dagen startede med faglige arrangementer, men udviklede sig efter frokost til en fest, hvor den 60-årige mand blev stærkt beruset.

Herfra strittede forklaringerne i hver deres retning.

Den 60-årige forklarede, hvordan han senere på aftenen vågnede op på en briks i et lokale væk fra selve festen, hvor han blev befamlet forskellige intime steder på kroppen og udsat for et overgreb af den 46-årige leder.

Den 46-årige tiltalte pegede modsat på, at han havde forsøgt at hjælpe den stærkt berusede ansatte og sørget for, at han ikke kørte hjem på sin cykel.

Ifølge ham var den ansatte så fuld, at han efter et toiletbesøg ikke kunne få sine shorts og underbukser på. Det ville den tiltalte forsøge at hjælpe med, men i mellemtiden havde den ansatte lagt sig på en briks og selv taget sine shorts og underbukser helt af.

Her så den tiltalte, at manden var våd efter toiletbesøget og tørrede ham derfor med en kleenex, lød forklaringen fra den 46-årige.

- Synes du ikke, at det var grænseoverskridende, spurgte anklageren.

- Det var ikke en refleksion, jeg havde i situationen. Det var bare noget, jeg rent instinktivt gjorde, sagde den 46-årige.

Ifølge den tiltalte betalte han senere 200 kroner for en taxa, der kunne køre den 60-årige hjem.

- Jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg da godt nok håbede på, at han ville komme med en æske chokolade til mig ud over de 200 kroner, når jeg havde taget mig sådan af ham, sagde den tiltalte.

Taxachaufføren var også indkaldt som vidne og forklarede, at den 60-årige mand opførte sig som om, at han havde været udsat for noget forfærdeligt.

Samme fornemmelse fik den 60-åriges søn lidt senere, og ifølge sønnens vidneudsagn fortalte hans far efter et stykke tid, at han var blevet udsat for et overgreb.