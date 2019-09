Dom: Stjal taske fra trafikdræbt kvinde og misbrugte hendes dankort

Et tasketyveri fra en svært tilskadekommet kvinde på 75 år, der senere døde, gjorde det svært for politiet at identificeret offeret for højresvingsulykken i krydset Buchwaldsgade og Havnegade. En 43-årig mand har erkendt i retten, at han stjal tasken og senere misbrugte den afdøde kvindes betalingskort. Arkivfoto: Michael Bager